Denizlispor’da Prosinecki dönemi sona erdi

Denizlispor'da sezon başında büyük umutlar ile göreve getirilen Teknik Direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı.

Sezon başında Denizlispor’un başına geçen Robert Prosinecki, beklenen başarıyı yakalayamadı. Prosinecki yönetiminde, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig’de toplam 9 maça çıkan yeşilsiyahlı ekip, bu müsabakalarda yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi. Türkiye Kupası’nda Turgutluspor ile mücadele eden Denizlispor’da 21’lik mağlubiyetin faturası Prosinecki’ye kesildi.

Yeşilsiyahlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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