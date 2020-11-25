Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Karabedirler Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kazının yapıldığı bölgeye baskın düzenleyen ekipler, L.G., R.A., H.V. ve E.U.'yu yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kazma, kürek, hilti ve lamba gibi malzemelere de el konuldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT

2020-11-25 14:04:41



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