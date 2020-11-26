Pamukkale'de vaka görülen apartmanlarda dezenfeksiyon



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler artırıldı. Vaka görülen apartmanların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Avni Örki, "Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için kullanmaya devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli" dedi.

Pamukkale Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul, cami, park gibi yerlerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde 12 araç ve 30 kişilik ekip ilçe genelindeki dezenfekte işlemleri için mesai yapıyor. Gelen şikayet ve talepleri değerlendiren ekipler, ilçede vaka görülen vatandaşların evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanım alanı olan kapı girişleri, kapı zilleri, apartman girişleri, apartman içindeki korkulukları ve apartman boşluklarını baştan aşağı ilaçlıyor.

'ÖNLEMLERİMİZİ DAHA DA ARTTIRDIK'

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, son zamanlarda artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirlerini daha da sıklaştırdıklarını belirterek, "Koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana hep teyakkuzda olduk. Son zamanlarda artan vakaların önüne geçmek için önlemlerimizi daha da arttırdık. Özel ekiplerimizle ilçede vaka görülen vatandaşların evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanılan asansör, merdiven ve benzeri yerlerde de uygulama yapıyoruz. Biz tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için kullanmaya devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Değerli Pamukkaleli hemşehrilerimizden isteğimiz sağlıklı günlere ulaşana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığın yenilmesine katkı vermeleridir" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-11-26 12:58:17



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