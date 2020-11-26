DTO Meclisi Kasım ayı toplantısı internet ortamında gerçekleştirildi Başkan Erdoğan; “İstihdamımızı ve ihracatımızı, birkaç yılda 2 katına çıkarabiliriz” “Hepsini eşsiz çabalarından ve başarılarından dolayı kutluyorum”

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirildi. Meclis üyelerine dünya, ülke ve il bazında ekonomi ve ticari hayattaki önemli gelişmeleri hatırlatıp iş dünyasına etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, “Bu yıl birçok zorlukla karşı karşıya kalan sanayimiz, dünya çapında belirsizliklerin sürmesine karşın, Ekim de ki 17,3 milyar dolarla, aylık bazda en yüksek ihracatı yaptı. Bu, sadece 2020'deki değil, aynı zamanda bugüne kadar kaydedilen en yüksek aylık ihracat oldu” dedi.



DTO Kasım ayı Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası’nın Kasım ayı Meclis Toplantısını, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya açtı. Gündem görüşmelerinin sonunda DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir önceki toplantıdan bu yana geçen bir aylık sürede, yurt içinde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi, sanayi endeksi ile konut ve araç satışlarındaki yükseliş, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası Başkanlığı’ndaki değişimlerin, bunların piyasalara yansımalarının ön plana çıktığını dile getiren Başkan Erdoğan, yurt dışında ise, ABD’deki genel seçim ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomiye dair açıklamalarının ön plana çıktığını söyledi.



“İstihdamımızı ve ihracatımızı, birkaç yılda 2 katına çıkarabiliriz”

Başkan Erdoğan, “Çin’deki üretimlerini yakın coğrafyaya kaydırmak isteyen Avrupalı markalar için, Türkiye’miz en iyi seçenek olarak görülüyor. ABD'li markaların da ülkemizdeki üreticilere ilgisi her geçen gün artıyor. Yurt genelinde 2 milyondan fazla insan istihdam ediliyor. Bu sektördeki üretimimizi, istihdamımızı ve ihracatımızı, birkaç yılda 2 katına çıkarabiliriz. Bunun için değişime ayak uydurmalı ve yenilikçi olmalıyız. 5 milyon Euro hibe bütçeli Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz, Denizli'de bu hedefimize ulaşmada yolumuzu açacak ve süreci hızlandıracaktır. Onun için çok önemlidir. Projemizle ilgili geniş bir röportajımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın tüm ülkedeki kurum ve kuruluşlara gönderdiği Anahtar Dergisi'nde yer aldı, örnek gösterildi. Bu, ekibimizin motivasyonunu artırdığı gibi bizi de ziyadesiyle mutlu etti” dedi.



“Hepsini eşsiz çabalarından ve başarılarından dolayı kutluyorum”

Dünya çapında belirsizliklerin sürmesine karşın, Türkiye’nin Ekim ayında 17,3 milyar dolarla aylık bazda en yüksek ihracata ulaştığını vurgulayan Başkan Erdoğan, “Her türlü destek ve övgüyü fazlasıyla hak eden sanayicimiz, geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği 138,2 milyar dolar ihracatla da Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştı. Geçen ay gerçekleştirdiğimiz aylık ihracatımız, sadece 2020'deki değil, aynı zamanda bugüne kadar kaydedilen en yüksek aylık ihracatımız oldu. Ülke olarak, ihracatta, 35 milyar dolarlardan 200 milyar dolarları hedeflediğimiz bugünlere geldik. Ekonomimizin kahramanları olan sanayicimiz ve ihracatçılarımız, her türlü övgüye, teşvike ve desteğe layık. Hepsini eşsiz çabalarından ve başarılarından dolayı kutluyor, ülke ekonomisine katkılarının artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

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