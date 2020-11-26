Kolak Gölü’nde belediye ekipleri temizlik çalışmaları gerçekleştirdi Çameli Belediye Başkanı Arslan; “Temizlemek değil, temiz bırakmak önemlidir”

Denizli’nin doğal güzelliği ve kalabalıklardan uzak ortamı ile misafirlerini bekleyen Kolak Gölü, Çameli Belediyesi tarafından temizlik ile düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor.

Çameli Belediyesi, ziyaretçilerin eşsiz güzellikteki manzarasıyla adeta kendinden geçtiği Kolak Mahallesinde bulunan Kolak Gölü çevresinde düzenleme ve temizlik çalışmalarına başladı. Kolak Gölü çevresinde çalışmalarına hızla devam eden belediye ekipleri, yabani otlar, çöp kutuları ve lavaboların bulunduğu bölümleri temizleme çalışması devam ediyor. Hafta sonları vatandaşların uğrak noktalarından birisi olan ilçenin en güzel noktalarından biri haline gelen Kolak Gölü, sonbahar ve kış ayında da misafirlerini ağırlayacak.



“Önemli olan temizlemek değil, temiz bırakmak önemlidir”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kolak Gölünün güzelliğinden ve çok fazla misafirlerin buraya geldiğinden bahsetti. Başkan Arslan, “Belediye ekiplerimiz Kolak Gölünde temizlik çalışmalarına detaylı bir şekilde devam ediyor. Önemli olan temizlemek değil, temiz bırakmak önemlidir. Vatandaşlarımızın bu pandemi süreci içerisinde daha da duyarlı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gereklidir. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında gölümüze muhteşem manzaraya sahip kamelya konuldu. Belediyemiz tarafından mesire alanlarına bırakılan çöp kutularının düzenli kullanılması hem sağlığımız, hem de toplum sağlığı için önem taşıyor. Umumi tuvaletin temizliği yapıldı. Kolak Gölüne gelen ve piknik yapan vatandaşlardan tek ricamız, kullanılan alanları nasıl bulmak istiyorlarsa o şekilde bırakmalarıdır” dedi.

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