Yangında evlerini kaybeden ailenin yaralarını Pamukkale Belediyesi sardı Doğanlı; “Evimize kavuştuğumuz için mutluyuz” Başkan Örki; “Doğanlı ailesinin, sağlıkla mutlulukla yaşamasını temenni ediyorum”

Pamukkale Belediyesi, Karakova Mahallesi’nde geçtiğimiz ay çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Doğanlı ailesinin yaralarını sardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin talimatıyla, yanan ev baştan aşağı restore edilerek eski görünümünden daha iyi bir hale getirildi.

Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz ay Karakova Mahallesi’nde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen Doğanlı ailesinin yüzünü güldürdü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yangında evi tamamen yanan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Doğanlı ailesini yangın sonrası ziyaret etmiş ve gerekenin yapılacağının sözünü vermişti. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin sıvası, boyası, tavanı, çatısı, elektrik ve su tesisatı, mutfağı ve çevre düzenlemesini yaparak, Doğanlı ailesinin yaralarını sarmış oldu. Yangın felaketini yaşayan Mustafa Doğanlı, meydana gelen yangın sonrası evlerinin kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, “Bu zor günümüzde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yardımımıza koştu. Belediyemiz yeni bir ev için gereken ne varsa hepsini yaptı. Şimdi Pamukkale Belediyemiz sayesinde yeni evimize kavuştuk. Belediye olmasa yanan evimizi yapamazdık. Bize destek olduğu için Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.



“Evimize kavuştuğumuz için mutluyuz”

Mustafa’nın eşi Melek Doğanlı ise “Evimiz yandığı zaman Pamukkale Belediyesi’ne başvuru yaptık daha sonra ekipler gelip inceleme yaptı. Ekipler evimizi baştan aşağı yeniledi. Yeni evimize kavuştuğumuz için mutluyuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



“Doğanlı ailesinin, sağlıkla mutlulukla yaşamasını temenni ediyorum”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yangın sonrası evleri tamamen kullanılamaz hale gelen Doğanlı ailesinin evlerini belediyemiz imkanlarınca baştan aşağı restore ettik. Evlerini yenilemeye imkanı olmayan ailenin yaralarını sarmak için harekete geçip, yangında oluşan tüm hasarın izlerini sildik. Pamukkale’nin mutlu insanların yaşadığı bir ilçe olması için gereken ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Doğanlı ailesinin yeni evlerinde sağlıkla mutlulukla yaşamasını temenni ediyorum” dedi.

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