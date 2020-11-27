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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ’de Türkçe bilmediği için hastanın ameliyat edilmediği iddiası

İHA

PAÜ’de Türkçe bilmediği için hastanın ameliyat edilmediği iddiası

Denizli’de ameliyat girmek üzere olan bir hasta yakını, Türkçe bilmedikleri gerekçeleri ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gerçekleşecek olan ameliyatlarının iptal edildiğini iddia etti.
Denizli’de bir hasta yakını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde (PAÜ) gerçekleşecek olan ameliyatlarının Türkçe bilmedikleri gerekçesiyle iptal edildiğini iddia etti. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda katarakt ameliyatı için olmak için hastaneye başvuran hasta ve yakını ameliyatın gerçekleşeceği gün iptal edildiğini gerekçesinin ise Türkçe bilmedikleri olduğunu sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak iddia etti. Kısa sürede sosyal medyada yankı uyandıran paylaşım büyük tepki topladı.
Tepkiler üzerine açıklamada bulunan hastane yönetimi ise, yaptığı yazılı açıklamada, “Katarakt ameliyatı planlanan hastanın; ameliyathane kıyafetlerinin giriş kurallarına uygun olmaması, bu konuda ısrarcı olması ayrıca hasta yakınının annesinin Türkçe bilmediğini söyleyerek ameliyathaneye gelmek ve girmek istediği görülmüştür. Personelimiz ameliyathanede Kürtçe bilen personelimizin olduğunu ifade etmiş. Ama buna rağmen hastanın yakını ameliyathaneye girmek istemiş ve tüm personele ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Tutanak tutulup beyaz kod başlatılmış. Hasta ameliyathane içine alınmış ama ameliyata giriş kurallarına uygun girişi kabul etmediği için acil olmayan ameliyat ertelenmek durumunda kalınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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