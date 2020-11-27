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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacağı açıklandı

İHA

Merkezefendi Belediyesinde vezneler hafta sonu açık olacağı açıklandı

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım 2020 Pazartesi günü olduğunu ve hafta sonu veznelerin açık olacağını belirtti.
Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım 2020 Pazartesi günü olması ve pandemi nedeni ile yoğunluk yaşanmaması için hafta sonu veznelerini açık tutacak. Vatandaşlar 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkezefendi Belediyesi Ana binasında bulunan veznelerde vergilerini yatırabilecekler. Merkezefendili vatandaşlar veznelerde vergisini kredi kartı ile de ödeme yapabilecek. İsteyen vatandaşlar ödemelerini Merkezefendi Belediyesi resmi internet sayfası olan merkezefendi.bel.tr adresi üzerinden ve Halkbank ATM'lerinden, internet şubesinden de yapılabilecekleri açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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