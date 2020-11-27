Denizlispor, Başakşehir maçına hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 10. haftasında konuk olacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Robert Prosinecki’nin ardından takımı devir alan teknik direktör Kenan Atik yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Yeşilsiyahlı ekip, Başakşehir Fatih Terim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından konakladığı otele dönerek maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşma öncesi Covid19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.

Öte yandan, 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.