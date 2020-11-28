Otomobilin çarptığı yaralı şahin tedaviye alındı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Çivril ilçesinde otomobilin çarpması sonucu son kanadından yaralanan Şahin, tedaviye alındı.

Çivril ilçesinde ADM elektrik dağıtım firmasında çalışan Mustafa Savran ve Selçuk Poslu, bir arıza dönüşünde Çivril-Denizli karayolunda araçla ilerlerken önlerinde giden otomobilin şahine çarptığını gördü. Yaralanan şahin yola düştü. Şahini gören Mustafa Savran ve Selçuk Poslu araçlarını kenara çekip, yaralı kuşu alarak veterinere götürdü. Kanadından yaralanan şahin, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN

2020-11-28 14:22:25



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