Laodikya'da 2 bin yıllık yıllık rahip heykeli başı bulundu

Denizli'de 2003 yılından beri kazı ve resterasyon çalışmalarının devam ettiği ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki çalışmalarda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen rahip başı heykeli bulundu.

Denizli'de 2003 yılından beri Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığında Laodikya Antik Kenti'nde sürdürülen kazı ve resterasyon çalışmaları devam ediyor. Antik kentin batı tiyatrosundaki devam eden çalışmalar sırasında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen rahip başı heykeli bulundu. Kışın meydana gelen yağışlarda tiyotronun sahne kısmına su girişini engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında bulunan heykel başı kazı ekibinde büyük sevinç oluşturdu. Kış aylarında meydana gelen yağışların önünü açmak amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında bulunduğunu belirten Prof. Dr. Celal Şimşek, "Antik Tiyatronun kuzey bölümünde milattan sonra 494 depreminde yıkılan binaların yaklaşık 8 metre dolgusu atılmış. Bu dolgunun kaldırılması için kazı çalışmaları sürdürülüyor şuanda. Sebebi ise tiyatronun orkestra bölümündeki yağmur sularının gittiği kanalın önünü açmak gerekir. Yoksa yağmur suları ile tiyatronun içi su dolar. Buradaki çalışmalar sırasında dün itibariyle çok güzel ince gözenekli mermerden yapılmış ve 2 bin yıl öncesine ait bir rahip heykeli başı bulundu. Çünkü tiyatronun doğu kısmında Kuzey kutsal agora var" dedi.

"Çok nitelikli ve üst düzey bir rahip olması gerekiyor"

Rahip heykel başınun nitelikli ve üst düzey bir rahibe ait olduğunu düşündüklerini belirten Prof. Dr. Şimşek, "Burada Zeus ve dokuma tanırıçası Atena'nın tapınakları var. Tüm kutsal alanı yöneten üst düzeyde rahip ama bu kilise rahibi değil. 2 bin yıllık öncesine ait bir rahip. Ya Zeus yada Atena tapınağı ile alakalı rahip. Çok nitelikli olmak ile tüm alanı yöneten bir üste düzey rahip olması gerekiyor. Orta yaşın üzerinde ve çok nitelikli bir portre özelliği söz konusu. Buda 2020 yılının Laodikya'nın bize sunduğu çok özel bir buluntu" ifadelerini kullandı.

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