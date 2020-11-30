Pamukkale’de üst yapı seferberliği devam ediyor Karakurt’a 6 bin metrekare parke taşı döşendi

– Denizli’de, tüm mahallelerin acil olan sorunlarını çözme konusunda önemli çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi’nin 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde yer alan 61 mahalleye dokunmaya devam ediyor. Yaklaşık 4 ay önce başlayan ve 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız sürerken, çalışmaların tamamlandığı mahalle sayısı 12’ye çıktı. Daha önce Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere ve Akçapınar mahallelerinde tüm sokaklar beton kilit parke taşıyla döşenmişti. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karakurt Mahallesi’nde de kısa sürede 6 bin metrekare alanda beton kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.



Mahalledeki sokaklar yeni görünümüyle vatandaşlardan tam not aldı. Karakurt’ta yaşayan vatandaşlardan Abdurrahman Kıvrak, “Pamukkale Belediyemizin yaptığı yol yapım çalışmalarından memnunuz. Mahallemize, sokaklarımıza kilit parke taşı döşenmesiyle tozdan topraktan kurtulduk. Bu hizmetlerinden dolayı Pamukkale Belediyesine ve Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederim” diye konuştu. Cemil Yılmaz ise çalışmalardan memnun olduğunu dile getirerek, “Pamukkale Belediyemiz tüm sokaklarımızı en ince detayına kadar kilit parke taşı ile kaplıyor. Sokaklarımız eskisine göre çok daha güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale’yi daha da güzel hale getirmek için her konuda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “23 mahallemizi kapsayan ve toplamda 200 bin metrekare beton kilit parke taşı projemiz kademeli bir şekilde devam ediyor. Bu proje kapsamında ilçemizde bulunan yüzlerce sokak kilit parke taşı ile kaplandı. Vatandaşlarımız bu çalışmalarla toprak ve çamurlu sokaklardan kurtularak daha sağlıklı şartlarda ulaşım sağlayabiliyor. Ayrıca mahallelerimiz yeni bir görünüme kavuşuyor. Pamukkale Belediyesi olarak hangi mahallemizde ne sorun varsa anında çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 11 mahallemizde kilit parke taşı çalışmalarını tamamladık. En son olarak Karakurt mahallemizin toprak olan sokak ve caddelerini kilit beton parke taşı ile kapladık. Aynı mahallemizde kapalı Pazar yeri çalışmamız da devam ediyor. Kısa süre içinde halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Karakurt’a getirdiğimiz yeni hizmetlerimiz şimdiden mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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