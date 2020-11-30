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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çameli Belediye Başkanı Arslan’dan ikametgah çağrısı

İHA

Çameli Belediye Başkanı Arslan’dan ikametgah çağrısı

– Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, daha fazla hizmet sunabilmesi için ilçede ikamet etmesine rağmen ikametgahları başka il ve ilçelerinde olan hemşehrilerine çağrı yaptı.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; “Her geçen gün büyüyen, gelişen ve dönüşen Çameli’mizin daha fazla gelişmesi ve Çameli Belediyemizin daha fazla hizmet sunabilmesi için var olan nüfusun arttırılmasına yönelik olarak ilçede ikamet etmesine rağmen, ikametgahları başka il ve ilçelerinde olan esnaf, öğrenci, memur ve işçi kardeşlerimizin mağduriyet yaşamamaları için ikametgahlarının yaşadığı ilçede olmasına özen göstermeleri gerekiyor. İlçemizin daha iyi hizmet alabilmesi ve kalkınması için güçlü kaynağa ihtiyaç var. Buda sizlerin ikametgahlarını ilçemize almasıyla mümkün olacaktır. İkametgahlarınızı eDevlet üzerinden alabilirsiniz. Çameli’de yaşayan vatandaşlarımızın ikametgahlarını yaşadığı yere almalarını kendilerinden rica ediyoruz. Her bir vatandaşımızın yaşadığı merkeze katkı sağlamasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız ikametlerini ilçemize alması, hizmet kalitemizi artıracağı gibi büyük bir sorumluluğu da yerine getirmiş olacaklar. Tüm hemşehrilerimin gerekli hassasiyet ve özeni göstererek örnek vatandaşlığın gereğini yerine getireceğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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