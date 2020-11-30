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Denizli’de 2020 Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu İthalat ve ihracatta en yüksek pay imalat sanayi sektöründe

İHA

Denizli’de 2020 Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu İthalat ve ihracatta en yüksek pay imalat sanayi sektöründe

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de 2020 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık olduğunu belirtti. Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il Denizli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, “Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır” dedi.

İhracat yüzde 19,1 arttı, ithalat yüzde 2,6 arttı
TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de ihracat 2020 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 artarak 293 milyon 199 bin dolar, ithalat ise yüzde 2,6 artarak 118 milyon 787 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 13. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk 3 sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 96,64 ile 283 milyon 354 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,30’la 6 milyon 731 bin dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,05 ile 3 milyon 90 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayi sektöründe
2020 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektörde ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 91,91 ile 109 milyon 179 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 7,38’le 8 milyon 769 bin dolar, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı ise yüzde 0,51 ile de 604 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu
Denizli’den, 2020 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 48 milyon 603 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 31 milyon 386 bin dolar ile ABD ve 29 milyon 215 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu
Denizli’ye, 2020 yılı Ekim ayında en fazla ithalat Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 20 milyon 713 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 20 milyon 73 bin dolar ile Kazakistan ve 15 milyon 816 bin dolar ile Bulgaristan izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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