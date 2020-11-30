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Büyükşehir altyapıdaki çalışmalarında ilk etapta sona yaklaştı Başkan Zolan: "Altyapı cesaret ister, sabır ister, destek ister"

İHA

Büyükşehir altyapıdaki çalışmalarında ilk etapta sona yaklaştı Başkan Zolan: "Altyapı cesaret ister, sabır ister, destek ister"

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka'nın bir kısmı ve Deliktaş Mahallesi’nde sürdürdüğü altyapı çalışmasında sona yaklaşıldı. Bölgede muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zolan, "Denizlimizin dertlerine derman olmak ve isteklerini yerine getirmek için tüm ekibimizle birlikte sahadayız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 230 milyon lira yatırımla 2 farklı etaptan biri olarak sürdürdüğü "Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka'nın bir kısmı ve Deliktaş Mahallesi"nin altyapı çalışmasında sona gelindi. 166 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometre kanalizasyon hattının baştan aşağı yenileneceği, bölgeye ilk kez 28 kilometre yağmur suyu hattı döşeneceği çalışmaları inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Deliktaş, Dokuzkavaklar, Anafartalar, Aktepe ve Karşıyaka Mahalle Muhtarlıklarını ziyaret ederek, azalar ve vatandaşlarla buluştu. Ziyarete Başkan Zolan’ın yanı sıra Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve diğer üyeler katıldı. Vatandaşların dertlerini dinleyen Başkan Zolan, sık sık mahalle sakinlerinin alt yapı çalışmasına karşı gösterdiği memnuniyet ve destek ile karşılaştı.

“Altyapı cesaret ister, sabır ister, destek ister”
Başkan Zolan, altyapının zor, zahmetli ve büyük maliyetli bir iş olduğunu belirterek, "Bir şehirde altyapı olmazsa üstte olan hiçbir şeyin anlamı yoktur. Altyapı olmazsa olmazdır, bir şehirde ilk yapılması gereken altyapıdır. Altyapının zorlukları nedeniyle cesaret etmeniz gerekiyor. Tabi sadece cesaret yetmiyor vatandaşlarımızın sabrı ve desteği de gerekiyor. Çok şükür, Denizlimizde görevde bulunduğumuz süre içerisinde her mahallemizde altyapıya girdik, cesaretimizi gösterdik, vatandaşlarımız da sabır gösterip destek verdiler. Keşke çok önceden bu işler yapılmış olsaydı ama insanlarımıza risk oluşturan bu sorunları çözmemiz gerekiyordu” dedi.

“Geçici de olsa bir asfaltlama çalışmasını bu hafta başlatıyoruz”
Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Zolan, üst yapı çalışmaları öncesi vatandaşların ana arter ve caddelerde daha fazla sıkıntı yaşamaması adına geçici asfaltlama çalışmalarına başlanacağını söyledi. 2021 yılı içerisinde üstyapı çalışmalarına başlanacağını kaydeden Başkan Zolan, "İnşallah burada yaptığımız güzellikler bir bir ortaya çıkacak. Sokakların yapılmasındaki zamanı göz önüne alarak ana arterlerimizde vatandaşlarımızın toz ve çamurdan kurtulması ve yol konforunu belli bir seviyeye çıkarmak için geçici de olsa bir asfaltlama çalışmasını bu hafta başlatıyoruz. Belli ana arter ve yoğun kullanılan yerlerde geçici olarak asfaltlama yapacağız. Sokakların üst yapısının bitmesiyle birlikte ana arter ve caddelerimizde en üst seviyede yol konforunu sağlayarak projenin finalini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

“Biz de vatandaşımızın sıkıntı çekmesini istemeyiz ama yapılması gereken işler var”
Altyapı çalışması sürecinde vatandaşların büyük destek verdiğine dikkati çeken Başkan Zolan, tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Zolan, "Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Toz oldu, çamur oldu, sabır gösterdiler, destek verdiler. Biz de vatandaşımızın sıkıntı çekmesini istemeyiz ama yapılması gereken işler var. Çok şükür vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle bu işleri yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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