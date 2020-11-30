Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 19 kişiye ceza kesildi Denizli’de 2 ilçede korona virüs tedbirlerine uymayan ve yalan beyanda bulunan vatandaşlara ceza uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 19 kişiye ceza kesildi Denizli’de 2 ilçede korona virüs tedbirlerine uymayan ve yalan beyanda bulunan vatandaşlara ceza uygulandı

İHA

Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 19 kişiye ceza kesildi Denizli’de 2 ilçede korona virüs tedbirlerine uymayan ve yalan beyanda bulunan vatandaşlara ceza uygulandı

Denizli’de pandemi kuralları kapsamında karantinada olması gerekirken sokağa çıktıkları tespit edilen 19 kişiye 3 bin 150’şer TL para cezası uygulandı. Tedbirlere uymayan 19 kişiye toplamda 59 bin 850 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda KYK yurtlarına yerleştirilen şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığının 81 il Valiliğine gönderdiği “Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi” konulu genelge kapsamında Denizli’de 24 ile 29 Kasım 2020 tarihleri arasında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde karantina kurallarına uymayan şahıslar hakkında denetim yapıldı. Denizli’de ikametinde olması gerekirken karantina kurallarına uymayarak dışarıda olduğu tespit edilen 19 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) yerleştirilerek zorunlu karantina sürelerini geçirmeleri sağlandığı açıklandı. Bu kişilere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Temaslı olduğu kişileri bildirmeyen 2 kişiye para cezası ve adli işlem başlatıldı
24 ile 29 Kasım 2020 tarihleri arasında temaslı olduğu kişileri bildirmeyen veya yanlış bildiren 2 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, TCK. 206. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma yasağına uymayan 98 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 98 kişiye cezai işlem ...
Pandemi kurallarına uymayan 45 kişiye 40 bin 500 TL ceza Denizli’de bir haftada 40 bin 500 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayan 45 kişiye 40 bin 500 TL ...
Denizli’de son bir hafta içerisinde 98 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de son bir hafta içerisinde 98 trafik kazası ...
Türkiye’nin girişimci kenti Denizli’ye 153 milyon TL destek verildi
YEREL HABERLER Türkiye’nin girişimci kenti Denizli’ye 153 milyon TL ...
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi
Büyükşehir altyapıdaki çalışmalarında ilk etapta sona yaklaştı Başkan Zolan: "Altyapı cesaret ister, sabır ister, destek ister"
YEREL HABERLER Büyükşehir altyapıdaki çalışmalarında ilk etapta sona ...
Denizli’de 2020 Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu İthalat ve ihracatta en yüksek pay imalat sanayi sektöründe
YEREL HABERLER Denizli’de 2020 Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ...
10 liralık boru iki komşuyu birbirine düşürdü Bahçe teline değen yağmur suyu tahliye borusu iki komşunun arasını açtı
YEREL HABERLER 10 liralık boru iki komşuyu birbirine düşürdü Bahçe ...
Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü
YEREL HABERLER Denizlispor'da ibre Kenan Atik'e döndü
Aile kavgasında baba tüfekle yaralandı
YEREL HABERLER Aile kavgasında baba tüfekle yaralandı
Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük
YEREL HABERLER Kestanede bu yıl verim yüksek fiyat düşük
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
YEREL HABERLER Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu
Çameli Belediye Başkanı Arslan’dan ikametgah çağrısı
YEREL HABERLER Çameli Belediye Başkanı Arslan’dan ikametgah çağrısı
Pamukkale’de üst yapı seferberliği devam ediyor Karakurt’a 6 bin metrekare parke taşı döşendi
YEREL HABERLER Pamukkale’de üst yapı seferberliği devam ...
Laodikya'da 2 bin yıllık yıllık rahip heykeli başı bulundu
YEREL HABERLER Laodikya'da 2 bin yıllık yıllık rahip heykeli başı ...
Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan açtırttı Çocukluğundan topladığı para ve eşyalar ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER Çocukluğundan beri topladığı antika eşyalar dükkan ...
Denizlispor'a hayat veren puan
YEREL HABERLER Denizlispor'a hayat veren puan
Laodikya'da 2 bin yıllık rahip başı heykeli gün yüzüne çıkarıldı
YEREL HABERLER Laodikya'da 2 bin yıllık rahip başı heykeli gün ...
Kızılcabölükspor'da Ali Yalçın dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'da Ali Yalçın dönemi sona erdi
Denizli’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
YEREL HABERLER Denizli’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına ...
Denizlispor, Başakşehir'den 1 puanı söküp aldı
YEREL HABERLER Denizlispor, Başakşehir'den 1 puanı söküp aldı
Pompalı tüfekle öldürülen Harun Can Gerengi cinayetinde 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle öldürülen Harun Can Gerengi ...
Kızılcabölükspor - 1877 Alemdağspor: 2-4
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - 1877 Alemdağspor: 2-4
Otomobilin çarptığı yaralı şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaralı şahin tedaviye alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X