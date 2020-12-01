Fideleri odada, keneviri çatıda yetiştirdi 63 yaşındaki uyuşturucu taciri evini kenevir bahçesine çevirdi

Denizli’de, 63 yaşında 41 suç kaydı bulunan şüpheli, evinin bir odasında filizlendirdiği kenevirleri çatıda hasat ederken yakalandı.

Denizli’de geçtiğimiz aylarda ceza evinden izinli olarak çıkan 63 yaşındaki Ahmet K.’nın evinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Jandarmanın dedektifi olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Ahmet K.’yı bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Kısa süre sonra şahsın Kaklık Mahallesinde bulunan adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şahıs gözaltına alındı.

Evi kenevir bahçesine çevirdiği ortaya çıktı

JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin evde detaylı aramalarının ardından hassas burunlara sahip olan K9 narkotik köpeğinin aramaları sonucu ortaya çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Evin bir odasının kenevir bahçesine çevrildiği ortaya çıktı. Evin odasında kenevir bitkilerini fide haline getirdi. Daha sonra evin çatısında da saksı ve kasalar içerisinde yetiştirilen kenevirler bu kadarına da pes dedirtti. Yapılan aramalarda 120 kök kenevir ve 500 gram satışa esrar ele geçirildi.

41 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Mart ayında korona virüs nedeniyle ceza evinden izinli olarak çıkan Ahmet K., suç kayıtları ise pes dedirtti. Silahla tehdit, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi farklı suçlardan 41 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ahmet K.’nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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