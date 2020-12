İşyeri kapatan esnaf ve çalışanına gıda kolisi yardımı

Denizli’de, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve çalışanları tekrar faaliyete başlayacaklara güne kadar her ay gıda kolisi desteği alacak.

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında kıraathane, oyun salonu ve halı saha gibi iş yerleri bir süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Bu kapsamda iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa destek olmayı amaçlayan Merkezefendi Belediyesi, tamamen kapanan kıraathane, oyun salonu, halı saha sahipleri ve çalışanları için gıda kolisi desteğinde bulunuyor. İş yerleri tekrar açılana kadar her ay düzenli olarak gıda kolisi desteği sürecek. İş yeri sahipleri ve çalışanları, bağlı bulundukları meslek kuruluşları ve meslek odaları aracılığı ile bu hizmetten faydalanabilecek. Gıda kolileri Merkezefendi Belediyesi ekipleri tarafından esnafın ve çalışanlarının adreslerine teslim edilecek.



“Bu zor günleri dayanışma ile birlikte atlatacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, birlik ve beraberliğin yenemeyeceğini güçlüğün olmadığını vurgulayarak, “Merkezefendi Belediyesi olarak salgının ilk gününden bu yana gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde hem hemşerilerimizin hem esnafımızın yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Pandeminin ekonomik boyutu, maalesef pek çok hemşehrimizin işini ve gelirini kaybetmesine sebep oldu. Bu noktada tedbirler kapsamında tamamen kapanan kıraathane, oyun salonu, halı saha sahipleri ve çalışanları için, iş yerleri tekrar açılana kadar her ay düzenli olarak gıda kolisi desteğinde bulunacağız. ‘Birlik ve beraberliğin yenemeyeceği güçlük yoktur’ düşüncesini son dönemlerde hepimiz çok iyi anladık. Bu zor günleri el ele vererek, dayanışma ile hep birlikte atlatacağız. Biz bu süreçte, elimizden geldiğince, tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olacağız” dedi.

