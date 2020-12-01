Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 11. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 11. Haftasında Denizlispor, Fenerbahçe’yi 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da evinde konuk edecek. Hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, akşam saatlerinde Teknik Direktör Kenan Atik'in yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Denizlispor’da sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

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