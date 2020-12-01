Denizli Tekden Hastanesinden uyarı; “Prostattan korkmayın, geç kalmaktan korkun” Prof.Dr. Yıldırım; “Prostat büyümesinde ailesel özellikler dikkat çekmektedir” Op.Dr. Gürağaç; “Tedavi seçeneklerini yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ameliyatlar olarak gruplandırabiliriz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Tekden Hastanesinden uyarı; “Prostattan korkmayın, geç kalmaktan korkun” Prof.Dr. Yıldırım; “Prostat büyümesinde ailesel özellikler dikkat çekmektedir” Op.Dr. Gürağaç; “Tedavi seçeneklerini yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ameliyatlar olarak gruplandırabiliriz”

İHA

Denizli Tekden Hastanesinden uyarı; “Prostattan korkmayın, geç kalmaktan korkun” Prof.Dr. Yıldırım; “Prostat büyümesinde ailesel özellikler dikkat çekmektedir” Op.Dr. Gürağaç; “Tedavi seçeneklerini yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ameliyatlar olarak gruplandırabiliriz”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji bölümü uzmanları prostat hastalığı konusunda açıklamalarda bulundu. İyi ve kötü huylu prostat ile prostatın büyümesine dair açıklamalarda bulunan Prof.Dr. İbrahim Yıldırım ve Op. Dr. Ali Gürağaç, prostat hastalığının büyümesi, ailesel özellikler, doktora ne zaman başvurulması gerektiği ve tedavi seçenekleri hakkında bilgiler verdi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji bölümü uzmanları prostat hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. İyi huylu prostat büyümesinin tedavi ve ameliyatları ile ilgili Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanları Prof. Dr. İbrahim Yıldırım ve Op. Dr. Ali Gürağaç konu ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, “Prostat hastalıklarını iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İyi huylu prostat büyümesinde erkeklerin idrar kanallarında daralma geliştiğinden buna bağlı şikayetler ortaya çıkıyor. İyi huylu prostat büyümesinde öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileri ile hastalığı kontrol altına almaya çalışıyoruz, şikayetleri fazla olan hastalarımızda ameliyat seçeneklerini hastamızla beraber değerlendiriyoruz. İyi huylu prostat büyümesinde açık ve kapalı ameliyat seçenekleri mevcut, günümüzde özellikle lazer teknolojisindeki gelişmelerle artık prostat ameliyatlarını çok büyük prostatlarda bile kapalı yöntemlerle hastalar açısından çok konforlu şekilde yapılabiliyoruz” dedi.

Prostat büyümesi belirtileri nelerdir?
Prostat büyümesi belirtilerine ilişkin konuşan Prof.Dr. Yıldırım, “İdrar yapmak için bekleme, idrar yaparken zorlanma, idrar tazyiki ve akış gücünde azalma, kesik kesik idrar yapma, idrarda çatallanma, idrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmama hissi, geceleri birden fazla idrara kalkma, gündüz sık aralıklarla idrar yapma, idrar yapma isteği geldiğinde tutamama, tuvalete zor yetişme, idrar kaçırma gibi durumlar prostat büyümesine bağlı oluşabilecek belirtilerdir” diye konuştu.

Ailesel özellik dikkat çekiyor ve doktora ne zaman başvurmalıyız?
Prostat büyümesinde ailesel özelliklerin dikkat çektiğini belirten Prof.Dr. Yıldırım, “İyi huylu prostat büyümesi Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) olarak da adlandırılmaktadır. Prostat kanserinde olduğu gibi iyi huylu prostat büyümesinde de ailesel özellikler dikkati çekmektedir. Babasında ya da amcasında prostat büyümesine dair şikayetler olanlarda hastalık belirtilerinin görülme sıklığı da artıyor. Yapılan çalışmalarda 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındakilerin ise yüzde 90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü bildiriliyor. Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı, gece idrar yapmak için uyanma ihtiyacı, ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi, istemsiz idrar kaçırma, zayıf akımlı idrar yapma, çatallı ile dağınık idrar yapma, kesik kesik idrar yapma, ıkınarak idrar yapma, idrar yapmaya başlamadan önce bekleme, idrar yapmanın çok uzun sürmesi, mesanenin tam boşalmadığı hissi, işeme sonrası iç çamaşırına istemsiz idrar kaçırma gibi şikayetleri olan hastaların mutlaka üroloji uzmanı ile görüşmelerini öneriyoruz. Halk arasında prostat hastalıklarının sadece idrar yapma ile ilgili şikayetler oluşturduğuna dair yanlış bir inanış mevcut. Ülkemizde prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra en sık rastlanan ölümcül ikinci kanser türüdür. Bir erkekte hayatı boyunca prostat kanseri gelişme riski yaklaşık yüzde 30, klinik önemli prostat kanseri gelişme riski yaklaşık yüzde 10 ve yine prostat kanserinden ölüm riski yaklaşık yüzde 3 kadardır. Ailede prostat kanseri öyküsü olanlarda 40 yaşlarından itibaren yılda bir kez, ailede prostat kanseri öyküsü olmayan her yönden sağlıklı erkeklerde bile 50 yaşından itibaren yılda bir kez kanda PSA ölçümü yapılmasını öneriyoruz” dedi.

Prostat büyüklüğü ile idrar şikayetleri arasında bir ilişki var mı?
Prostat ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım’ın ardından hastalık hakkında konuşan Op.Dr. Ali Gürağaç, “Prostat büyüklüğü ile hastaların idrar şikayetleri arasında her zaman ilişki olmayabilir. Bazı hastalarda prostat çok büyük olmasına rağmen idrar kanalını tıkayacak şekilde değil de prostatın dış kısmına doğru bir büyüme olduğundan hastaların prostatları büyük olmasına rağmen herhangi bir şikayetleri olmayabiliyor. Bazı hastalarda ise prostat çok büyümeden bile idrar kanalı kapatabiliyor ya da mesane içine doğru büyüyor bu hastalarda ciddi idrar problemleri hatta hiç idrar yapamama gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz” diye konuştu.

İyi huylu prostat büyümesine tedavi seçenekleri nelerdir?
İyi huylu prostat büyümesinde tedavi seçeneklerine ilişkin konuşan Op.Dr. Gürağaç, “İyi huylu prostat büyümesinde tedavi seçeneklerini yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ameliyatlar olarak gruplandırabiliriz. Eğer hastanın şikayetleri hafifse genelde ilaca veya cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmadan çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri ile hastaların hayat kaliteleri ciddi anlamda arttırılabilmektedir. Bu durumda doktorunuz, hastalığınızı ilerleyen aylar veya yıllarda yakından izleyecek, gerektiği zaman farklı bir tedavilere de başvurabilecektir. Örneğin, akşamları daha az sıvı alınması, gece idrara kalkmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Alkollü içecek, kahve veya çay tüketiminin azaltılması da mesanenin rahatlamasına yardımcı olacaktır. Bazı erkeklerin oturarak idrar yapması mesanenin tamamen boşalmasına yardımcı olabilir. İyi huylu prostat büyümesinin ilaç tedavilerinde, prostatın idrar kanalını daraltan kısmını gevşeten ilaçlar, prostatın küçültülmesini sağlayan ilaçlar ve mesanenin sık sık kasılmasını engelleyerek idrar yapma ihtiyacını azaltan ilaçlar kullanılabilmektedir. Eğer hastaların ciddi şikayetleri varsa ve bu rahatsızlıkları yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlardan fayda görmüyorsa, hastanın tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan idrarda kanama şikayetleri varsa, işemenin kötü olması nedeni ile böbrek fonksiyonlarında bozulma ya da mesanede taş oluşmuşsa ameliyat seçenekleri gündeme gelmektedir. İyi huylu prostat büyümesinde ameliyat seçeneklerini açık ve kapalı ameliyatlar olarak gruplandırmak mümkündür. Ameliyat yönteminin seçiminde hastanın isteği ile birlikte eşlik eden hastalıkları ve prostatının büyüklüğü de değerlendirmeye dahil edilmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meslek lisesi öğrencilerinden anaokulu ve ilkokullar öğrencilerine maske Meslek liseli öğrencilerden ekonomiye 10 ayda 330 milyon TL’lik katkı
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencilerinden anaokulu ve ilkokullar ...
Çoban köpeğini tüfekle vurdular, sahibi köpeğine ilk müdahaleyi yaptı Çoban köpeğini tüfekle vurarak yaraladılar, vücudunda 42 adet saçma tespit edildi Çoban Mustafa Ulaş: “İnşallah tedavi sonuç verecek, 5 gün içinde onu ayağa kaldıracağız”
YEREL HABERLER Çoban köpeğini tüfekle vurdular, sahibi köpeğine ilk ...
Denizli Büyükşehir dezenfekte çalışmalarına devam ediyor Büyükşehir dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir dezenfekte çalışmalarına devam ...
Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp ...
Evinde fidelendirdiği kenevirlerle yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde fidelendirdiği kenevirlerle yakalanan şahıs ...
Bir katı yanan iş hanında 1 milyonluk zarar oluştu
YEREL HABERLER Bir katı yanan iş hanında 1 milyonluk zarar oluştu
Kamu kurum ve kuruluşları 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mesai yapacak
YEREL HABERLER Kamu kurum ve kuruluşları 10.00 ile 16.00 saatleri ...
Denizli Kart'a HES kodu tanımlamanızı unutmayın
YEREL HABERLER Denizli Kart'a HES kodu tanımlamanızı unutmayın
Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
İşyeri kapatan esnaf ve çalışanına gıda kolisi yardımı
YEREL HABERLER İşyeri kapatan esnaf ve çalışanına gıda kolisi ...
Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına ...
Fideleri odada, keneviri çatıda yetiştirdi 63 yaşındaki uyuşturucu taciri evini kenevir bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER Fideleri odada, keneviri çatıda yetiştirdi 63 ...
Madde bağımlılarına uyuşturucu taşıyan 2 yabancıya operasyon Denizli’de son bir haftada uyuşturucu olaylarında 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Madde bağımlılarına uyuşturucu taşıyan 2 yabancıya ...
Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 ...
Sahte döviz bozduran 2 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte döviz bozduran 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Denizli'de, sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye 45 bin lira ceza
YEREL HABERLER Denizli'de, sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye ...
Maske takmayan 8 kişiye para cezası uygulandı Denizli’de 294 işyeri denetlenerek, 799 şahsın GBT ve HES Kodu sorgulaması yapıldı
YEREL HABERLER Maske takmayan 8 kişiye para cezası ...
Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Denizli’de 463 farklı asayiş olayında 223 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 463 farklı asayiş olayında 223 şüpheli ...
Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 19 kişiye ceza kesildi Denizli’de 2 ilçede korona virüs tedbirlerine uymayan ve yalan beyanda bulunan vatandaşlara ceza uygulandı
YEREL HABERLER Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 19 ...
Sokağa çıkma yasağına uymayan 98 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 98 kişiye cezai işlem ...
Pandemi kurallarına uymayan 45 kişiye 40 bin 500 TL ceza Denizli’de bir haftada 40 bin 500 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayan 45 kişiye 40 bin 500 TL ...
Denizli’de son bir hafta içerisinde 98 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de son bir hafta içerisinde 98 trafik kazası ...
Türkiye’nin girişimci kenti Denizli’ye 153 milyon TL destek verildi
YEREL HABERLER Türkiye’nin girişimci kenti Denizli’ye 153 milyon TL ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X