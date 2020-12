Pamukkale Belediyesinden esnaflara maske desteği Başkan Örki; Halkımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymanız”

Korona virüs ile mücadele konusunda yoğun mesai harcayan Pamukkale Belediyesi, esnafların yanında olmaya devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde faaliyet gösteren esnaflara maske dağıtıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, koronavirüs ile mücadelenin önemine değinerek, “Bu sıkıntılı süreçten hep birlikte mücadele ederek başarıyla çıkacağız. Her zaman olduğu gibi esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Dünyada ve ülkemizde etkisi devam eden korona virüs ile mücadele konusunda ilk günden bu yana çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi bir kez daha esnaflara maske desteği veriyor. Korona virüs ile mücadele ederken hem halkın hem de esnafların yanında olan Pamukkale Belediyesi, düzenli olarak işyerlerini dezenfekte etmişti. Bu çalışmalar aralıksız olarak devam ederken bir kez daha esnaflara yönelik maske dağıtımı yapılmaya başlandı. Ekipler günün erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde tüm esnaflara maske dağıtımına başladı. Bu çalışmalar tüm mahallelerde periyodik olarak devam edecek.



"İşyerimiz düzenli olarak dezenfekte yapılıyor, şimdi ise bizlere maske dağıtımı yapılıyor"

Pamukkale Belediyesinin maske dağıtması esnafları memnun etti. Ramazan Aygün isimli esnaf, yapılan hizmetten memnun olduğunu söyledi. Dokuzkavaklar Mahallesi esnaflarından Kadir Ağdaş, Pamukkale Belediyesinin yapmış olduğu tüm hizmetlerden memnun olduğunu ifade ederek, “Pamukkale Belediyemiz çok iyi hizmetler yapıyor. Bunun bilincindeyiz. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki her konuda bizim yanımızda. İşyerimiz düzenli olarak dezenfekte yapılıyor. Şimdi ise bizlere maske dağıtımı yapıyor. Bunun yanı sıra bir işimiz olduğu zaman hemen çözülüyor. Bundan dolayı Avni Başkanımızdan çok memnunuz. Hizmetlerinin devamını diliyorum” diye konuştu.



“Halkımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymanız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs ile mücadele konusunda yoğun bir mesai harcandığını ifade ederek, “Bu yılın Mart ayından itibaren ülke olarak korona virüs ile mücadele ediyoruz. Sadece ülkemiz değil tüm dünya bu virüs ile mücadelesini sürdürüyor. Devletimiz tüm imkanlarını halkımızın sağlığı için kullanıyor. Biz yerel yönetimin temsilcisi olarak her zaman halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. İlçe genelindeki esnaflarımıza maske desteği sağlayıp, bunun yanında işyerlerini düzenli olarak dezenfekte ettik. Bugünden itibaren yeniden esnaflarımıza maske dağıtmaya başladık. On binlerce maskeyi esnaflarımıza dağıtarak onların halkımıza daha sağlıkla bir şekilde hizmet vermesine destek oluyoruz. Korona virüs ile mücadelede hep birlikte hareket ederek birlikte başaracağız. Siz değerli halkımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymanız. Korona virüs alınan tedbirlerden güçlü değildir. Bu vesile ile tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim” dedi.

