Merkezefendi Belediyesi’nde pandemi nedeni ile ekonomik durumu zayıf olan esnaflara destek

Merkezefendi Belediyesi’nin ilçesinin farklı nokralarında kurduğu Giysi Kumbaralarının bir diğer bölümünde geri dönüşüm kazandırılmak için bulunan kıyafetlerin gelirlerini, pandemi nedeni ile giyim sektörü esnaflarından ekonomik durumu zayıf olanlara destek sağlanacağı belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi’nin Tekstil Geri Dönüşüm Projesi amaçlarına ulaşmaya devam ediyor. Bugüne kadar projeden yararlanan ihtiyaç sahiplerinin sayısı bin iki yüze ulaştı. Bu ihtiyaç sahipleri, ihtiyaç duydukları giyim eşyalarını her ay düzenli olarak Merkez Eli Mağazası’ndan temin etmeye devam ediyor ve bundan sonraki dönemde de bu hizmetten yararlanmaya devam edecekler. Yapılan ihale şartları gereği geri dönüşüme kazandırılan kıyafetlerden, projenin ilk aşamasında bugüne kadar elde edilen 92 bin 295 TL tutarındaki gelirle, kış mevsimi dolayısıyla, özellikle çocuklar için ihtiyacın yoğun olarak yaşandığı mont, kaban, yün kazak ve benzeri ürün kalemlerinde Merkezefendili esnaflardan alım yapılmaya başlandı. Böylelikle, ekonomik bakımdan zor günler yaşayan esnaflara sağlanan destek sürdürüleceği belirtildi.



"Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan esnaflarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi Merkezefendililere bu projeyle temas ederken, ilçe esnafına da destek sağlamanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Projenin çok yönlü bir dayanışma hareketi olduğuna değinen Başkan Doğan, “Bir yandan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşırken bir yandan da projeden elde ettiğimiz gelirle pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan esnaflarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Ben bu aşamada, projemize başından beri sahip çıkan iyiliksever hemşehrilerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle, bir çocuğumuzun daha kışı üşümeden geçirmesi, yüzünün gülmesi bizim için her şeyden değerli. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile aşacağız” dedi.

