Denizli’de toplantılar 3 ay ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de toplantılar 3 ay ertelendi

İHA

Denizli’de toplantılar 3 ay ertelendi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerinin toplantılarını 3 ay ertelenmesi kararını aldı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bilim Kurulunun önerisine istinaden yeni kararlar aldı. bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 ay sonraya ertelenmesi kararı aldı. Ayrıca restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta ve ya restoranların ise dışarıya paket servisi yapması yasaklandı. Bu işletmelerde saat 20.00’den sonra ise her türlü müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyeceği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Allah size bunun vebalini sorar" "8 yılda 12 başkan değişti, hiç mi iyi başkan gelmedi?"
YEREL HABERLER Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam ...
Merkezefendi Belediyesi’nde pandemi nedeni ile ekonomik durumu zayıf olan esnaflara destek
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi’nde pandemi nedeni ile ...
Tüfekle otomobilden ateş açılan Kangal çoban köpeği, 42 saçmayla yaralandı
YEREL HABERLER Tüfekle otomobilden ateş açılan Kangal çoban köpeği, ...
Denizlispor'da Kenan Atik dönemi
YEREL HABERLER Denizlispor'da Kenan Atik dönemi
Pamukkale Belediyesinden esnaflara maske desteği Başkan Örki; Halkımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymanız”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden esnaflara maske ...
Denizli Tekden Hastanesinden uyarı; “Prostattan korkmayın, geç kalmaktan korkun” Prof.Dr. Yıldırım; “Prostat büyümesinde ailesel özellikler dikkat çekmektedir” Op.Dr. Gürağaç; “Tedavi seçeneklerini yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ameliyatlar olarak gruplandırabiliriz”
YEREL HABERLER Denizli Tekden Hastanesinden uyarı; “Prostattan ...
Meslek lisesi öğrencilerinden anaokulu ve ilkokullar öğrencilerine maske Meslek liseli öğrencilerden ekonomiye 10 ayda 330 milyon TL’lik katkı
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencilerinden anaokulu ve ilkokullar ...
Çoban köpeğini tüfekle vurdular, sahibi köpeğine ilk müdahaleyi yaptı Çoban köpeğini tüfekle vurarak yaraladılar, vücudunda 42 adet saçma tespit edildi Çoban Mustafa Ulaş: “İnşallah tedavi sonuç verecek, 5 gün içinde onu ayağa kaldıracağız”
YEREL HABERLER Çoban köpeğini tüfekle vurdular, sahibi köpeğine ilk ...
Denizli Büyükşehir dezenfekte çalışmalarına devam ediyor Büyükşehir dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir dezenfekte çalışmalarına devam ...
Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp ...
Evinde fidelendirdiği kenevirlerle yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde fidelendirdiği kenevirlerle yakalanan şahıs ...
Bir katı yanan iş hanında 1 milyonluk zarar oluştu
YEREL HABERLER Bir katı yanan iş hanında 1 milyonluk zarar oluştu
Kamu kurum ve kuruluşları 10.00 ile 16.00 saatleri arasında mesai yapacak
YEREL HABERLER Kamu kurum ve kuruluşları 10.00 ile 16.00 saatleri ...
Denizli Kart'a HES kodu tanımlamanızı unutmayın
YEREL HABERLER Denizli Kart'a HES kodu tanımlamanızı unutmayın
Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Horozlar, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
İşyeri kapatan esnaf ve çalışanına gıda kolisi yardımı
YEREL HABERLER İşyeri kapatan esnaf ve çalışanına gıda kolisi ...
Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına ...
Fideleri odada, keneviri çatıda yetiştirdi 63 yaşındaki uyuşturucu taciri evini kenevir bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER Fideleri odada, keneviri çatıda yetiştirdi 63 ...
Madde bağımlılarına uyuşturucu taşıyan 2 yabancıya operasyon Denizli’de son bir haftada uyuşturucu olaylarında 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Madde bağımlılarına uyuşturucu taşıyan 2 yabancıya ...
Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobil teybi arkasında uyuşturucu sevkiyatına 2 ...
Sahte döviz bozduran 2 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sahte döviz bozduran 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Denizli'de, sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye 45 bin lira ceza
YEREL HABERLER Denizli'de, sokak kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye ...
Maske takmayan 8 kişiye para cezası uygulandı Denizli’de 294 işyeri denetlenerek, 799 şahsın GBT ve HES Kodu sorgulaması yapıldı
YEREL HABERLER Maske takmayan 8 kişiye para cezası ...
Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X