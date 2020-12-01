Kısıtlamalar başlamadan evlerine rönmek isteyenler birbirleriyle yarıştı Yeni alınan kısıtlama kararları ile Denizli sokakları havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar evlerine gitmek için adete yarıştı. Bu akşam 21.00’de başlayacak olan kısıtlama öncesi sokaklarda ve caddelerde vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan yeni kararlar doğrultusunda hafta içi uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21.00'de başlayarak ertesi gün sabah saat 05.00'e kadar devam edecek. Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala kent meydanında ki yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların bir kısmı alışverişten dönerken bir kısmı ise iş yerlerinde mesai sonrası evlerinin yolunu tuttu. Kentteki otobüs duraklarında ise adete yarış vardı. Kısıtlama başlamadan evlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise yollarda yoğunluk oluşturdu. Denizli'de yeni kısıtlamaya saatler kala havadan drone ile caddeler ve meydan görüntülendi.



“Otobüs bekliyorum saat 21’den önce evimde olacağım”

Yeni kısıtlamalar öncesi alışverişe çıkan üniversite öğrencisi Bilge Su Yılmaz, “Bu akşam 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacağı için şuanda Çınar Meydanındayım, otobüs bekliyorum saat 21’den önce evimde olacağım. Öğrenciyiz, tabi ki evimize makarna alacağız. Evimizdekilerle yetineceğiz. Hafta içerisinde de Pazar alışıverişi yapmaya çıkacağız. Hafta sonumuzu da böyle geçireceğiz” dedi.

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