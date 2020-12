Ceza yememek için binbir bahane uydurdu

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yiyen şahıs, halasını görmeye geldiği sırada karantinada olduklarını arkadaşından öğrendiğini iddia etti. Arkadaşına gitmek için adres istediği sırada telefonunun kapandığını bahane ederek ceza yemekten kurtulmaya çalıştı.

Denizli’de kısıtlamanın ilk dakikalarında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında uygulama yapan polis ekipleri, bir şahsı durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahsın gerekçesi ise her seferinde değişti. İlk başta halasına gitmek için kente geldiğini belirten şahıs, halasının karantinada olduğunu ise arkadaşından öğrendiğini ifade etti. Daha sonra arkadaşına gitmek için yola çıktığını belirten M.Y. isimli vatandaş, arkadaşından adres alacağı sırada telefonun kapandığını ifade etti. Kendisine yapılanın haksızlık olduğunu belirten M.Y, “Ben yolda kalmışım diyorum, ben öyle keyfi çıkmak için dolaşmak için değil. Telefon kapandığı için yolda kaldım, mecbur geri dönüş yapıyorum” dedi.



“Gelirler diye bekliyordum gelmediler”

Bir süre sonra iş çıkışı arkadaşlarının kendisini almak için belirtilen noktada 1 saattir beklediğini ancak arkadaşının gelmediğini belirterek kafaları karışmasına neden oldu. Onlarca bahaneye rağmen ceza yemekten kurtulamayan M.Y, “Şuanda haksızlık yapılıyor bana zaten buralı değilim, Manisa’dan geldim. Yaklaşık 1 saattir onları bekliyorum, gelmediler geri dönüş yapıyorum. Ama ben burada yaşamıyorum. Gelirler diye bekliyordum gelmediler, şimdi abimlere gidiyorum. Halam karantinada mecbur abimin evine gideceğim. Karantinada olduğu için gidemiyorum” diye konuştu.

Öte yandan, şahıs, polis ekipleri tarafından bir süre şarj edilen telefonu ile karantinada olan akrabalarını arayarak, “Siz karantinada mısınız? Ne zaman karantinadan çıkacaksınız” ifadeler kullandı.

