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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

İHA

Süs olarak kullanılan kozalaklar şifa kaynağı oluyor

Denizli’de dağlık ve ormanlık alanlardan toplanan çam kozalakları pekmeze dönüşüyor. Astım ve bronşit rahatsızlıkları için şifa kaynağı olduğu belirtilen çam kozalağı pekmezine bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden de talep artıyor.
Denizli’nin Çameli ilçesinde vatandaşlar, dağlık ve ormanlık alanlardan uzun uğraşlarla topladıkları çam kozalaklarını şifa kaynağına dönüştürüyor. Özellikle kış mevsiminin gelmesiyle toplanan kozalaklar kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden vatandaşlarında yoğun şekilde kullandığı çam kozalağı pekmezi solunum yolu hastalıklarından olan astıma ve bronşite iyi geldiği belirtiliyor. Süs olarak kullanılan kozalakların aslında şifa deposu oluğunu belirten Ayşe Bakırtaş “Kozalak pekmezinin inanılmaz faydaları var. Çam ağacının dallarından topladığım kozalakları 2 gün boyunca tencerede kaynatıyorum ve kozalağın özünü ortaya çıkarıyorum. Hastalıklara şifa veren de işte bu öz. Uzun ve zahmetli bir iş" dedi.
“Bulunmaz bir şifa kaynağı”
Yılın belli bir döneminde toplanan ve çok fazla ürün de elde edemediklerini belirten Bakırtaş, "Herkes gibi ben de bu zor günlerde virüse karşı bağışıklığımı güçlendirecek doğal ürünlere daha çok yöneldim. Kozalak pekmezi akciğerlerimizi tamamen yenileyen bir şifa kaynağı. Akciğerdeki lekeyi, iltihabı söküp atıyor. Öksürük, balgam, alerjik astım, nefes darlığı ve hırıltısı olan hastalarımız için birebir. Bugünlerde özellikle bağışıklık sistemimizin ve vücut direncimizin güçlü olması gerekiyor. Çam kozalağı da bağışıklığı arttıran özel bileşenleri içinde barındırıyor. Çocuklarımızın hastalığa yakalanmaması için bulunmaz bir şifa kaynağı özellikle. Ben herkese kozalak pekmezini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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