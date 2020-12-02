Denizlispor, Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemlerini açıkladı. Haftasonu Denizlispor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yukatel Denizlispor, Denizli Atatürk Stadyumunda 6 Aralık 2020 Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Fenerbahçe maçının hakemleri belli oldu. Denizlispor ile Fenerbahçe arasında 6 Aralık Pazar günü saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı ise Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcıları ise Serkan Çimen, Kerem Ersoy ve Kutluhan Bilgiç olacağı açıklandı.

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