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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli ihracatı bir kez daha rekor kırdı

İHA

Denizli ihracatı bir kez daha rekor kırdı

Denizli ihracatı Kasım ayında da rekor kırarak yüzde 24,3 artışla 335 milyon dolar oldu. Mart, Nisan ve Mayıs aylarının dışında geriye kalan 8 ayda ihracatta artış yaşadıklarını belirten Başkan Memişoğlu, “ihracatımızın yükseliş ivmesini güçlü bir şekilde sürdürmesi, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı” dedi.
Kasım ayında Denizli ihracatı bir kez daha rekor kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kaydedilen Denizli ihracatı yüzde 24,3 artışla 335 milyon dolar oldu. Böylelikle, Denizli ihracatında üst üste 3’üncü ayda da aylık bazda en yüksek seviyeye ulaşıldı. Denizli ihracatı eylül ayında 323,5 milyon dolar, ekim ayında da 330 milyon dolar ile rekor kırmıştı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyeleri tarafından kasımda gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 9,3 artış ile 241 milyon dolara ulaştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Mayıs ayının sonu itibariyle, OcakMayıs aylarını kapsayan dönemde ihracatımızdaki azalış yüzde 20 seviyelerindeydi. Ancak sektörel çeşitliliğimiz ve ihracatçılarımızın dinamik yapısı sayesinde, dünya piyasalarındaki belirsizliği lehimize çevirerek pandeminin ihracatımız üzerindeki olumsuz etkisini giderdik. Tüm dünyada ikinci dalganın ve kısıtlamaların yaşandığı bu dönemde ihracatımızın yükseliş ivmesini güçlü bir şekilde sürdürmesi, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı” dedi.

“Kasım ayıyla birlikte de, ihracat artışımız üst üste 6. ayına taşınmış oldu”
Denizli ihracatında üst üste 6 ayda artış gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Memişoğu, “Pandemi etkisinin yoğun olarak hissedildiği mart, nisan ve mayıs ayları haricinde yılın geri kalan 8 ayının tamamında ihracatımız arttı. OcakKasım döneminde Denizli ihracatındaki azalış yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Aralık ayı ihracatıyla da, 2020 yılını 2019 yılındaki ihracat değerimizin çok yakınlarında bir noktada kapatacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Farklı sektörlerden 171 ülkeye ihracat
171 ülkeye farklı sektörlerden ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memişoğlu, “DENİB olarak, bilindiği gibi farklı sektörlerde üyelerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. OcakKasım döneminde, faaliyet alanımızda olan sektörlerin tamamı göz önüne alındığında 171 ülkeye ihracata imza attık. Geçtiğimiz ayki ihracatımızda öne çıkan ülkeler İngiltere, Almanya, ABD ve Hollanda oldu. Bu ülkelere yapılan ihracatımızdaki artış çift haneli seyretti. İngiltere’deki artış 43,3 milyon dolar ile yüzde 33, Almanya’daki artış 29,6 milyon dolar ile yüzde 16,5, ABD’deki artış 22,9 milyon dolar ile yüzde 33,4 ve Hollanda’daki artış 12,9 milyon dolar ile yüzde 23 olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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