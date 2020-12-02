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Denizli Valisi Ali Fuat Atik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Vali Atik; “Dünya Engelliler Gününü kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim”

İHA

Denizli Valisi Ali Fuat Atik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Vali Atik; “Dünya Engelliler Gününü kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel bir mesaj yayımladı. Vali Atik, “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli husus, tüm vatandaşlarının yaşamlarını eşit şartlar altında, herhangi bir eksiklik duymadan sürdürebilmeleridir” dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmesi dolayısıyla Denizli Valisi Ali Fuat Atik bir mesaj yayımladı. Vali Atik, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ bir ecdadın mirasçıları olarak asıl engellerin ruhen, bedenen, zihnen koyduğumuz engeller olduğunun bilincinde olmalıyız ‘özel gereksinimli bireyler’ için hep birlikle çaba harcayarak onların eğitimi, sağlığı ve çalışma hayatı gibi alanlarda bugüne kadar atılan adımlarla yetinmeyip onlar için daha iyi şartlar oluşturmaya gayret göstermeliyiz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler öncülüğünde özel gereksinimli bireyler adına atılacak adımların evrensel bir çerçeveye alınıp takibinin yapılabilmesi amacıyla ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ olarak ilan edilmiştir” dedi.

“3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim”
3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajının devamında Vali Atik, “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli husus, tüm vatandaşlarının yaşamlarını eşit şartlar altında, herhangi bir eksiklik duymadan sürdürebilmeleridir. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı kültürümüzde de her zaman ihtiyaç sahibi kişilerin hakları gözetilmiş, onlara yardım eli uzatılmıştır. Bugün de devletimiz, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve ekonomik alanlarda fırsat eşitliği için var gücüyle çalışmakta olup bundan sonra da onlara daha iyi şartlar oluşturmak adına çalışmaya devam edecektir. Sosyal devlet ilkesi, tüm vatandaşlar arasında ayrım gözetilmeksizin eşit şartların sağlanmasının güvencesidir. Bunun vazgeçilmez koşulu ise tüm bireylere sunulan hizmetin eşit ve erişilebilir olmasıdır. Devlet olarak bize düşen, özel gereksinimli vatandaşlarımızın haklarını gözeterek karşılaştıkları sıkıntıları asgari düzeye çekmektir. Bizler özel gereksinimli bireyleri sadece bir gün değil her daim hatırlamalı, her alanda onlara yardımcı olmalı, en önemlisi de onlara hepimizin aynı şartlara sahip bireyler olduğunu hissettirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelleri hep birlikte çalışarak aşacağımız, engelsiz bir dünya oluşturmayı temenni eder, tüm özel gereksinimli bireylerin “3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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