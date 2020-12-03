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Büyükşehir kısıtlama öncesi tüm tedbirleri aldı Büyükşehir hafta sonu için nöbetçi ekipler oluşturdu

İHA

Büyükşehir kısıtlama öncesi tüm tedbirleri aldı Büyükşehir hafta sonu için nöbetçi ekipler oluşturdu

Hafta sonu tüm yurtta geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların talepleri için nöbetçi ekipler oluşturdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 56 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tüm tedbirlerini aldı. Hafta sonu herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm önlemlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, , 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların talepleri için nöbetçi ekipler oluşturdu. 65 yaş üstü ile acil ihtiyacı bulunan vatandaşların talepleri için Alo 153 hattını arayabilecekleri ifade edildi. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" , "Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) 185 Çağrı Merkezi" ve "Zabıta Dairesi Başkanlığı" olmak üzere tüm belediyecilik hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde süreceği belirtildi.

"Sizin için çalışıyoruz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Belediyecilik hizmetlerinde aksama olmayacağını, bunun için nöbetçi ekipler oluşturduklarını kaydeden Başkan Zolan, "Siz evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz+. Nöbetçi ekiplerimiz 65 yaş üstü büyüklerimiz ile acil ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın talepleri için nöbet tutacak. Bizler sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret edeceğiz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden kurallara uyarak hep birlikte geleceğiz. Yeter ki kurallara uyalım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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