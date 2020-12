DTO sosyal medya üzerinden yeniden yapılandırmayı anlattılar Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden canlı yayınla mükelleflere seslendiler Başkan Erdoğan; “Bu kanun, uzun zamandır beklediğimiz bir müjdeydi”

Denizli Ticaret Odası (DTO), Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili sosyal medya üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, “Üyelerimizin, işletmelerimizin her zaman her koşulda yanındayız. Onların yararına olan her türlü girişimi destekleriz” dedi.



Denizli Ticaret Odası (DTO), 17 Kasım 2020’de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Uygulamanın ayrıntılarını, mükelleflere ilk ağızdan anlattırdı. Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) Başkanı Adnan Selçuk’a iş birliğinden dolayı teşekkür eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan’a, Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ile Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Abdullah Mersin eşlik etti. Başkan Erdoğan, “Üyelerimizin, işletmelerimizin her zaman her koşulda yanındayız. Onların yararına olan her türlü girişimi destekleriz. Bugün burada yine bir ilke imza atarak, dört kurum bir araya geldik ve online eğitim düzenledik. Emek veren herkese teşekkür ederim” diye konuştu.



DTO’nun sosyal medya kanalı üzerinden gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören canlı yayına DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın yanı sıra Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Abdullah Mersin ile DSMMMO Başkanı Adnan Selçuk katıldı.



“Bu kanun, uzun zamandır beklediğimiz bir müjdeydi”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, “Bu kanun, uzun zamandır beklediğimiz bir müjdeydi. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, siyasilerimiz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın nezdinde, çok sayıda toplantı ve görüşmemiz oldu. Her buluşmamızda, her platformda, her fırsatta, böyle bir düzenlemeye gidilmesini istedik. Üyelerimizin içinde bulundukları şartların iyileştirilmesi adına atılacak önemli bir adım olacağını bizzat dillendirdim. Bu türdeki borçlarımızın ödemelerinin kolaylaştırılmasının hem kamuya hem de özel sektöre büyük fayda sağlayacağını, tahsilatı da hızlandıracağını belirttik. Bugün, çabalarımızın karşılıksız kalmadığını görmek, sizin kadar bizi de mutlu etti. En son geride bıraktığımız ayda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’la, ilçe bazlı teşvik sistemi, kalkınma ajansları ve OSB’ler nezdindeki sorunlar ve çözüm önerileri konulu bir toplantı yaptık. Bu toplantının sonrasında hem bakanımıza hem de TOBB başkanımıza, bu ve benzeri konularda ayrıntılı birer yazılı mesaj yolladım. Hemen akabinde, TOBB Ekonomi Şurası’nda, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Vergi affı ve yeniden yapılandırmalarda olduğu gibi, özellikle oda ve borsalarımızdaki birikmiş aidat borçları ile gecikme zamlarının yeniden yapılandırmaya tabi tutulmasını talep ettik. Gerekli çalışmanın bir an önce başlatılmasının, büyük önem arz ettiğini kaydettik. Bugüne kadarki görüşmelerimizde, sadece bunları değil, özellikle pandemiyle ortaya çıkan 100’ün üzerinde konuda isteklerimizi anlattım ve bunların yüzde 90’ını bugüne kadar sonuçlandırdık. Taleplerimize kayıtsız kalınmadı, uzun zamandır bakanlıklar, siyasiler ve çatı birliğimiz TOBB nezdinde yürüttüğümüz çalışmaların, önemli oranda karşılığını aldık. TOBB aidatları, SGK prim borçları ve KOSGEB ödemeleri gibi kamu alacaklarıyla, vergiler ve cezaları ile gecikme faizlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme olan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun” dedi.



“Kapsamı genişletilirse, daha faydalı bir uygulama olacaktır”

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’dan sonra Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) Başkanı Adnan Selçuk konuştu. Selçuk, “Bizlerle iş birliği yaparak, bizleri sizlerle buluşturan Denizli Ticaret Odası Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan ile ekibine teşekkür ederim. 7256 sayılı Yasa, önemli bir imkandır. Ancak, önceki benzer düzenlemelere göre, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, inceleme aşamasındaki kesinleşmemiş alacaklar, dava aşamasındaki kesinleşmemiş alacaklar bu yasal düzenlemede yer alamdı. O nedenle, beklentileri tam anlamıyla karşılamadı. Ayrıca, üst üste gelen ödemeler yüzünden mükellefler ödemekte güçlük çekecekler. Kapsamı bu saydığım unsurlar da eklenerek biraz daha genişletilseydi, daha faydalı ve verimli bir düzenleme olabilirdi. Pandemi, hem mükellefleri hem de bizleri yani üyelerimizi son derece olumsuz etkiledi. 2013 yılından bu yana var olan 6486 sayılı Teşvik Uygulaması, Ocak ayı itibarıyla sona erecek. Ancak, her seferinde uzatılıyor, yüzde 6’lık bir destek sağlayan bu uygulamaya bu kez Denizli’nin de dahil edilmesini umuyoruz ve istiyoruz. Bu yöndeki bir düzenlemenin, işletmelerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Kurumumuz, her türlü imkanıyla uygulamaya hazır”

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, “Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar var. Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Borçlar, taksitler halinde ödenebilecek. Borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar talep edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya edevlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek. Bu noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatır ve öneririz. Taksitlerin ilk 2’sinin, zamanında ödenmesi şartı var. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesi. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Kanunla ilgili her türlü sorunuza, Gelir İdaresi Başkanlığı’mızın www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca, Covid19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunun herkesin faydasına olacağını da hatırlatmak isterim. Herkese sağlıklı günler dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.