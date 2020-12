Engelliler Off Road pistinde engelleri aştı 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla, özel insanlarla OF ROAD etkinliği gerçekleştirildi

Denizli’de, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında doğum günü olan engelli Ahmet ve kendisi gibi engelli dört arkadaşı için off road etkinliği düzenlendi.

Denizli Merkezefendi ilçesinde tüm dünyada kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler için Off Road etkinliği düzenlendi. Merkezefendi Belediyesi ve CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı desteğiyle yapılan etkinliğe 5 engelli vatandaş katıldı. Daha önce hiç Off Road yapmayan özel insanlar bu tecrübeyi yaşadı. Özel kıyafet giydirilerek araçlara bindirilen vatandaşlar sonrasında engebeli arazilerden geçerek hayallerine ulaştılar. Adından etkinliğe katılan özel insanlara katılımlarından dolayı günün anlamını ve önemini belirten madalya verildi. Unutulmaz bir gün yaşayan özel insanların içinde doğum günü olan Ahmet Kaya’nın da doğum günü kutlanırken kendisi büyük sevinç yaşadı. Doğum günün kutlandığı için büyük sürprizle karşılaştığını ve hiç beklemediğini belirten Kaya, “Çok mutluyum, biryandan da çok heyecanlıyım. Bu günde benim doğum günüm ve 3 Aralık Engelliler gününde. Programı gerçekleştiren herkese teşekkür ederim” dedi.



“Bu sadece engellilerin günü değil her insan bir engelli adayıdır”

3 Aralık Engelliler Günü’nü coşkuyla kutladığını belirten Servet Diker, “Dünya 3 Aralık Engelliler Gününde farkındalığın farkında olan arkadaşlarla sosyal mesafeye uygun bir şekilde bu etkinliği düzenledik. Düzenlediğimiz ekinlikte gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde. Engellilerimiz ve bende dahil olmak üzere geldik ve günümüz kutlu olsun. Bu sadece engellilerin günü değil her insan bir engelli adayıdır” ifadelerini kullandı.

