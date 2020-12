Merkezefendi Belediyesi’nden engelli spor kulüplerine malzeme desteği

Merkezefendi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 11 engelli spor kulübüne malzeme desteği sağladı. Bu kapsamda her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel olarak düzenlenen etkinlik bu yıl da gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü programını Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda 11 engelli spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu. İlçe sınırları içerisinde bulunan 310 engelli lisanslı sporcuya eşofman, forma, spor ayakkabı, krampon, yağmurluk gibi ihtiyaçlar ile takımların istekleri ve talepleri doğrultusunda malzemeler teslim edildi. Etkinlik kapsamında Ampute Futbol Takımı, Görme Engelli Futbol Takımı, Golbol Takımı, İşitme Engelli Futbol Takımı ile yüzme, masa tenisi, atletizm ve çeşitli branşlarda mücadele eden engelli sporculara malzeme desteği yapıldı. Merkezefendi Belediyesi geçtiğimiz günlerde de ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 60 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulunmuştu.



“Engelli sporculara yaptığımız malzeme desteğini bu yıl da gerçekleştirdik”

Engelli bireylerin her zaman yanında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak engelli sporculara yaptığımız malzeme desteğini bu yıl da gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimizin ve sporcularımızın her zaman yanındayız. Elimizden ne geliyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Kulüplerimizin ve sporcularımızın talepleri doğrultusunda temin ettiğimiz malzemeleri sporcularımızın güzel günlerde, başarılarında kullanmalarını temenni ediyorum. Engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

