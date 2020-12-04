Özel Denizli Tekden Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibine Prof. Dr. Ali Vefa Özcan’da katıldı Özel Denizli Tekden Hastanesi, Prof. Dr. Ali Vefa Özcan’ı kadrosuna dahil etti Özel Denizli Tekden Hastanesini ekibini güçlendirmeye devam ediyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisine yeni bir isim daha ekleyerek kadrosuna güç katmaya devam ediyor. Kalp ekip işidir diyerek yola çıkan Kalp ve Damar Cerrahisi ekibine Prof. Dr. Ali Vefa Özcan’da katıldı.

Özel Denizli Tekden Hastanesinin Kalp ve Damar Cerrahisi ekibine yeni katılan ve kendi alanında uzman isim olan Prof. Dr. Ali Vefa Özcan, 1991 yılında On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 ile 2001 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlığı aldı. 2002 yılında Pamukkale Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Ardından Pamukkale Üniversitesi içerisinde yardımcı doçent ve doçent doktorluk yapmasının ardından 2014 yılında Profesör olarak görevine devam etti. Pamukkale Üniversitesinde görevine devam ederken, Özel Denizli Tekden Hastanesinde göreve başladı. Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Mehmet Tekin ekiplerini daha da güçlendirdiklerini belirterek, “En son Kardiyoloji ve kardiyovasküler konusunda da Denizli’de daha önce olduğu gibi yine bir numara olmak için yeni atılımlarımız olmuştur. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesinden Ali Vefa Özcan ile birlikte kardiyovasküler ekibimizi daha da güçlendirmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

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