Kulüp müdürü teknik direktör oldu

DENİZLİ, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da teknik direktör Ali Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Artvin Hopaspor deplasmanında takımın başında yer alan kulüp müdürü Ahmet Kafes'in teknik direktörlük görevine getirildiği açıklandı.
Ahmet Kafes'in kulüpte 2010-11 sezonunda Denizli 1'inci Amatör Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik adam olarak görev yaptığı, 2012-13 sezonunda ise Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyon kadroda yer aldığı belirtildi. Kızılcabölükspor'un profesyonel ligde yer aldığı 2013-14 sezonundan bu yana kulüp müdürü olarak görev alan Kafes'in yeni görevinin teknik direktörlük olacağı bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2020-12-04 13:37:02
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