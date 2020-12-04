Hırsızlık şüphelisi, yatağın altında saklanırken yakalandı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ ve çevre illerde GSM şirketlerine ait baz istasyonlarına girip akü ve kabloları çaldığı belirlenen Hasan G. (34), annesinin evinde yatağın altında saklanırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çameli ilçesinin Cumaalanı Mahallesi'nde iki ayrı GSM şirketine ait baz istasyonlarından akü ve kablo hırsızlığına karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede, 28 farklı güvenlik kamerasında 58 saat görüntü izlendi. Kamera kayıtlarına göre Hasan G.´nin olaya karıştığı tespit edildi. Bunun üzerine JASAT ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, şüphelinin kalmakta olduğu Muğla´nın Fethiye ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

ANNESİNE, OĞLUNU SORDULAR

Savcılığın verdiği arama kararıyla şüphelinin ailesiyle yaşadığı eve giden ekipler, kapıyı açan anneye, oğlu Hasan G.´nin nerede olduğunu sordu. Annesi ise Hasan G.´nin 3 gündür eve gelmediğini ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Evde arama yapan ekipler, Hasan G.'yi yatağın altında saklanırken buldu. Hasan G. gözaltına alınırken evde, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ile hırsızlıkta kullanılan eldiven ve çeşitli aletler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan G. tutuklandı.

Hırsızlıktan 22 ayrı suç kaydı bulunan Hasan G.'nin Denizli, Burdur, Antalya ve Muğla'da 14 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirlendi. Hasan G.'nin ayrıca Muğla'da kasasında 1.5 ton zeytin bulunan kamyoneti çaldığı, zeytinleri kendi aracına aktardıktan sonra kamyoneti geri bıraktığı da ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-12-04 15:25:45



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