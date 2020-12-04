Deterjan fabrikasında yangın, dumanlar gökyüzüne yükseldi



Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde deterjan ve temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yakındaki iki binaya sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale ediyor.

Fatih Mahallesi'nde, deterjan ve temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kimyasal maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yakındaki iki binaya sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT

2020-12-04 17:29:09



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