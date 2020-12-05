Fabrika yangınında alevlerin sıçradığı binada oturanlar dehşeti yaşadı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün akşamki fabrika yangından alevlerin sıçradığı iki daireden birinde oturan Mehmet Sağdıç, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Sağdıç, yangın sırasında evde olan çocuklarının canlarını zor kurtardıklarını belirterek, "Yangın esnasında 3-4 kez patlama yaşandı. Alevler bina boyuna ulaştı. Evimizde odalarımız kullanılacak halde değil" dedi.

Fatih Mahallesi'ndeki bir deterjan ve temizlik malzemeleri üretimi yapan fabrikada, dün saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrikadaki yanıcı kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen duman şehrin birçok yerinden görülürken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede paniğe yol açan alevler, yakındaki 3 katlı bir binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak müdahale ettikleri yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Fabrikanın yanındaki bir otomobil kül oldu. Alevlerin sıçradığı binadaki 2 daire ve 1 iş yeri ise kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

'ALEVLER BİNA BOYUNA ULAŞTI'

Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, depo kısmında ise göçüklerin yaşandığı görüldü. Yangından etkilenen bir dairedeki eşyaların tamamı yanarken, diğer dairede ise kısmi zarar oluştu. Dairelerden birinde oturan tekstil işçisi evli ve 2 çocuk babası Mehmet Sağdıç, eşyaların tamamının yandığını, evinin oturulamaz hale geldiğini söyledi. Sağdıç, yangın sırasında evde olan oğlu Onur Sağdıç'ın (19) alevlerin büyümesi üzerine kızı Nisa'yı (7) da alarak dışarı çıkıp hayatını kurtardığını söyledi. Mahallede büyük bir korkunun yaşandığını dile getiren Sağdıç, "Yangın sırasında işteydim, çalışıyordum. Aklıma önce çocuklarım geldi. Oğlum kızımı dışarı çıkarıp kurtarmış. Yangın esnasında 3-4 kez patlama yaşandı. Alevler bina boyuna ulaştı. Evimizde odalarımız kullanılacak halde değil. Hepsi yanmış. Tek tesellimiz çocuklarımızın başına bir şey gelememesi oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Bizi bir otele yerleştirdiler. Barınma ve gıda ihtiyacımız karşılanıyor" dedi.

'BU MANZARAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

Rukiye Sağdıç ise kızı ve oğlunun yangından sağ kurtulmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Evimiz harap oldu. Alışveriş için dışarı çıkmıştım. Döndüğümde yangının eve sıçradığını gördüm. Evimiz kullanılamaz hale gelmiş. Bu manzarayı görünce şok oldum. Anlatılamaz bir durum. Çok kötü bir olaydı" diye konuştu.

Öte yandan Onur Sağdıç'ın yangın sırasında evinin içerisinden çektiği videolarda yaşadığı korku ise yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-05 16:18:25



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