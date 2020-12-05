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Bekilli yaşam kalitesi ile bir çıta daha yukarıya çıkıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi Bekilli ilçesinde çalışmalarına devam ediyor Başkan Zolan; “Bekilli ilk defa böyle güçlü bir hizmeti alıyor”

İHA

Bekilli yaşam kalitesi ile bir çıta daha yukarıya çıkıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi Bekilli ilçesinde çalışmalarına devam ediyor Başkan Zolan; “Bekilli ilk defa böyle güçlü bir hizmeti alıyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, alt yapısını tamamen yeniledikleri Bekilli ilçesinde üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bekilli’nin görüntüsüyle, yaşam kalitesiyle bir çıta daha yukarıya çıkacağını söyleyen Başkan Zolan, "Bekilli'de hizmet destanları yazıyoruz" dedi.
Denizli'nin büyükşehir olması ile birlikte 19 ilçe ve 616 mahalleye hizmet etmeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile birlikte ilçelerde de asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda alt yapısını tamamen yeniledikleri Bekilli ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bekilli ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, AK Parti Bekilli İlçe Başkanı Abdurrahman Akdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın ve Serhat Akbulut ile daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. Alt yapı çalışmaları Büyükşehir DESKİ tarafından tamamlanan Bekilli ilçe merkezindeki üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Başkan Zolan, muhtarlarla bir araya geldi
Bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Zolan daha sonra Cumhuriyet ve Uşak Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi. Başkan Zolan, ilçe programı kapsamında Bekilli Kaymakamı Şeyma Aktaş’a konuk olurken daha sonra Bekilli merkez ve ilçeye bağlı mahallelerde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelerek, istek ve önerileri dinledi. Başkan Zolan, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban’ı ziyaret ederek ilçede devam eden ve planlanan yatırım ve hizmetleri görüştü.

“Bekilli ilk defa böyle güçlü bir hizmeti alıyor”
Başkan Zolan, “Altyapımızı baştan aşağıya yeniledik ve sonrasında Bekillili hemşehrilerimizin layık olduğu üst yapımızı yapıyoruz. Bekilli’mize hayırlı ve uğurlu olsun. Bizler milletimize hizmet etmek için varız. Hizmetin doğrusunu yapmamız gerekiyor, kalıcı hizmetler yapmamız gerekiyor. Denizlimizin her ilçesinde olduğu gibi Bekilli’de de aynı şekilde altyapıları tamamladık ve sonrasında üstyapıya geçtik. İnşallah torunlarımızın torunlarının kullanacağı bir yol olacak burası. Bekilli'de hizmet destanları yazıyoruz. Bekilli ilk defa böyle güçlü bir hizmeti alıyor. Bekilli’miz şehir merkezimize uzak ama gönlümüzde bize çok yakın bir ilçemiz. Bugüne kadar ilçemizin birçok sorununu çözdük, bekleyen işlerimiz de var. İnşallah Bekilli Belediyemiz ile birlikte el birliği ile tüm talepleri, tüm sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

“Yıllardır ulaşamadığı bu hizmetlere ulaşacak”
Bekilli Belediye Başkanı Çoban ise, çalışma ve hizmetlerden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür ederek, "Gerçekten Osman Zolan Başkanımız olmasa kendi bütçemizle bunu başarma gibi bir lüksümüz yoktu. Biz seçim öncesi verdiğimiz sözlerin, Osman Zolan Başkanımızla birlikte sonuna kadar arkasındayız. Bekilli artık yıllardır ulaşamadığı bu hizmetlere ulaşacak. Bekilli’de yaşayan tüm vatandaşlarımız adına Osman Zolan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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