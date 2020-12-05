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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır

İHA

Denizlispor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı. Yeşil siyahlı ekip, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek baş saatini beklemeye başladı.
Süper Lig’in 11. haftasında Yukatel Denizlispor, İstanbul ekibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Hafta başında hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, son antrenmanını Kenan Atik idaresinde Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Tedavileri devam Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in yanı sıra ağrıları bulunan Tiago Lopes fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Karşılaşma öncesi Covid19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı. Akşam saatlerinde gerçekleşen idman sonrası Denizlispor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Ali Palabıyık yönetiminde gerçekleşecek olan müsabaka 6 Aralık Pazar günü Denizli Atatürk Stadında oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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