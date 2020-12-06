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Denizli´de sigara yasağı nedeniyle yere atılan izmarit yok denecek kadar azaldı

DHA

Denizli´de sigara yasağı nedeniyle yere atılan izmarit yok denecek kadar azaldı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakta sigara içmenin yasaklanmasının ardından yere atılan izmarit miktarında ciddi düşüş yaşandı. Kentte görevli temizlik işçileri, izmaritlerin azalmasıyla bölgelerindeki temizliği daha hızlı bitirdiklerini söyledi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Ekim'de Denizli'de, maske takmayı engellemesi nedeniyle meydan ve parklar ile girilen sıralarda sigara içilmesini yasakladı. İçişleri Bakanlığı da tüm yurtta 12 Kasım'dan itibaren vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmesine yasak getirdi. Alınan kararların ardından cadde ve sokaklarda sigara içilmesi büyük ölçüde engellendi. Denizli'de vatandaşların yasağa büyük ölçüde uyduğu görüldü. Sigara içme yasağının çevre ve hava kirliliğine olumlu etki yaptığı belirtildi. Yasağın ardından cadde ve sokaklara atılan izmarit miktarının oldukça azaldığı ifade edildi.
'İZMARİTLER YOK DENECEK KADAR AZALDI'
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde saha kontrol görevlisi olarak çalışan Fikret Altan, daha hızlı ve daha temiz bir kent için gecegündüz çalıştıklarını belirtti. Sigara içme yasağının ardından yerdeki izmarit miktarının azaldığını belirten Altan, "Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sigara içme yasağına uyulduğunu gözlemliyoruz. Yasaktan bu yana yerdeki izmarit miktarı çok düştü. Yok denecek kadar azaldı. Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
'TEMİZLİĞİ ÇOK HIZLI TAMAMLIYORUZ'
Temizlik işçisi Derviş Kaya, yasaktan önce atılan izmaritlerin cadde ve sokaklarda kirlilik oluşturduğunu ifade ederek, "Yasaktan önce yerlerde izmaritler çok fazlaydı. Aşırı derecede izmarit vardı. Gözümüzün içine bakarak yere atan insanlar bile vardı. Sokakta sigara içmek yasak olduğu için artık fazla izmarit atılmıyor. Eskiden küreklerimiz izmaritlerle doluyordu. Kış mevsiminde ıslandığı zaman yerden süpürmek çok zor oluyordu. Yapraklardan çok izmaritlerle boğuşuyorduk. Yasakların başlamasıyla birlikte bu durum tersine döndü. Şimdi daha rahat çalışıyoruz. Çöp ve yaprakları temizlemeye odaklanabiliyoruz. Yerlerdeki izmaritler çok azaldı. Bölgelerimizdeki temizliği çok hızlı tamamlıyoruz. 2 saatte bitirdiğimiz bir alanın temizliğini, yarım saatte hallediyoruz" diye konuştu.
'MUTLUYUZ'
Temizlik işçisi Cemal Boran ise, yasağın ardından daha rahat çalışmaya başladıklarını söyledi. Yerlerdeki izmaritlerin azalmasının ardından iş yüklerinin hafiflediğini anlatan Boran, "Artık çok daha hızlı çalışıyoruz. Yerlerde izmaritlerin olmaması nedeniyle memnunuz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-06 09:31:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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