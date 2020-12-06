Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçından notlar

Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Süper Lig´in 11´inci haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fenerbahçe´yi konuk etti. Yeşil siyahlı ekip ile sarı lacivertliler, lig tarihinde 41´inci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki rekabette, Fenerbahçe 46, Denizlispor 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 10 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Denizlispor, Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 15 yıl önce aldı. Ege ekibi, 2005 yılında sahasında oynadığı karşılaşmada maçtan 2-0 galip ayrıldı. Yeşil siyahlı ekip ligde o maçın ardından rakibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı.
Fenerbahçe´de Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Harun Tekin maç kadrosunda yer almadı. Denizlispor´da ise sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç, Tiago Lopes ve Mathieu Dossevi kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş´a 4-3 kaybettikleri maçın ardından 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Erol Bulut stoperde Lemos´un yerine Serdar Aziz, sol bekte Novak´ın yerine Caner, orta sahada Gustavo´nun yerine ise Mert Hakan´a, sol kanatta Perotti´nin yerine Ferdi´ye forma şansı tanıdı.
Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik ise geçtiğimiz hafta 3-3 berabere biten Medipol Başakşehir maçının ilk 11´inden tek değişiklik yaptı. Takımın başında 2'nci maçına çıkan Atik, sol bekte sakatlığı bulunan Lopes´in yerine Bergdich´i görevlendirdi.
Karşılaşma öncesi stat çevresindeki binalara Denizlispor bayrakları asıldı ve taraftarlar binalardan maçı takip etmeye çalıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-06 18:45:03
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