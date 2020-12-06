Denizlispor - Fenerbahçe maçında gerginlik

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Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Yeşil siyahlı takımın yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi. İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-06 19:55:30



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