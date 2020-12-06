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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: 0-2

DHA

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe: 0-2


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Kerem Ersoy (xx), Serkan Çimen (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon (x), Özer (xx), Oğuz (x) (Dk. 46 Subotic xx), Mustafa (xx) Bergdich (xx), Sacko (xx) (Dk. 87 Recep x), Murawski (x) (Dk. 77 Varela x), Bakalorz (x) (Dk. 46 Mesanovic xx), Sagal (xx) Aissati (xx), Rodallega (xx)(Dk. 90 Leismann x)
FENERBAHÇE: Altay (xx), Gökhan (xxx), Serdar (xx), Tisserand (xx), Caner (xxx)Pelkas (xx) (Dk.57 Sadık x), Ozan (xx), Sosa (xx) (Dk. 82 Tolga x), Ferdi (xxx) (Dk. 81 Valencia x) Mert Hakan (xx), Cisse (xxx)(Dk. 75 Thiam x)
GOLLER: Dk. 9 Cisse, Dk. 40 Gökhan (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Bergdich, Bakalorz, Rodallega (Yukatel Denizlispor) Ozan, Caner (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk.54 Serdar (Fenerbahçe)Süper Lig´in 11´inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor´a konuk oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Aziz´in kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe´ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cisse ve 40'ıncı dakikada Gökhan kaydetti. Yeşil-siyahlı ekip, 56´ıncı dakikada Murawski ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 23´e çıkardı. Denizlispor ise 6 puanda kaldı. Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında, stat yanında bulunan bir binanın balkonundan hoparlör ile Denizlispor marşları çalındı. Devre arasında binaya giden polis ekipleri, müzik yayınını durdurdu.
9´uncu dakikada Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi´nin yerden ortasında topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
16´ncı dakikada Caner´in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Serdar´ın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı. 
18´inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Sagal, topu savunma arkasına gönderdi. Topla buluşan Bakalorz´un kafa vuruşu kaleci Altay´ın kucağına gitti.
30´uncu dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.
34´üncü dakikada Sagal´ın pasıyla topla buluşan Rodallega'nın ceza alanı üzerinden gelişine yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta gitti. 
40´ıncı dakikada Fenerbahçe karşılaşmada 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Caner´in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Gökhan ön direkte kafayı vurdu. Top ağlara gitti: 0-2 
42´nci dakikada Sosa´nın kullandığı serbest vuruşta, Serdar topu kafayla indirdi. Tisserand´ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinde, Serdar´ın ofsaytta olduğu belirlendi. Gol geçersiz sayıldı. 
52´nci dakikada Serdar Aziz'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi öncesi itirazdan sarı kart gören Serdar Aziz, inceleme sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
56´ncı dakikada penaltı atışı için topun başına Murawski geçti. Murawski´nin kullandığı atışta kaleci Altay sağ köşeden topu çelerek penaltıyı kurtardı.
 64´üncü dakikada Subotic´in gönderdiği uzun topa hareketlenen, savunma arkasına sarkan Sagal´ın kafa vuruşunu kaleci Altay güçlükle kontrol etti. 
76´ncı dakikada Sagal´ın ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta kaleci Altay topu güçlükle kornere çeldi. Sağ kanattan korneri kullanan Sagal'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in, penaltı noktası üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta Altay bir kez daha topu kornere çeldi.
80´inci dakikada Bergdich´in sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Mesanovic kafayı vurdu. Top üst direkten auta çıktı. 
88´inci dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde Rodalega kaleci Altay´ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR´da pozisyonu inceleyen hakem Ali Palabıyık devam kararına hükmetti. Pozisyonda sakatlanan Rodallega, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Leismann´a bıraktı.
Maç 2-0 Fenerbahçe´nin üstünlüğüyle tamamlandı.  DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-06 21:10:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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