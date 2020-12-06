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Kenan Atik: "Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu" Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik: "Futbolun içindeki insanların doğru yorumlaması lazım" "Altay gibi iyi bir kaleci vardı, geçemedik"

İHA

Kenan Atik: "Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu" Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik: "Futbolun içindeki insanların doğru yorumlaması lazım" "Altay gibi iyi bir kaleci vardı, geçemedik"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktör Kenan Atik, hakemlerin üzerine çok gidildiğini belirterek, "Hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu. Her şey normal, kurallara uygundu. Ali Palabıyık’a teşekkür ederim. Çok iyi maç yönetti" dedi.
Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 20 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik, ikinci yarıda oyunun hakkı olarak en azından beraberliği koparamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Maçın en çok konuşulan konularından olan hakem hatalarına değinen Atik, "Hakemlik bir iş yoktu. Bu kadar ayyuka çıkacak, hakemin hata yaptığına dair hiçbir şey yoktu. Her şey normal, kurallara uygundu. Penaltıda öyleydi, Serdar’ın yediği sarı kartta öyleydi, kırmızı kartta öyle. Yani kurallara aykırı hiçbir şey yok. Hakem kuralları uyguladı sadece. Biz futbolun içinde olan insanların konuşurken, seyrederken bazı şeyleri doğru görüp, doğru yorumlaması lazım. Sanki hakem yüzünden bu baskıyı yediler, kırmızı kart gördüler, penaltı oldu. Böyle saçmalık olmaz. Bunu bir kere konuşalım. Televizyonlarda tekrar tekrar gösteriyor. Serdar’ın ilk sarı karttı da doğru, ikinci sarı karttı da doğru, penaltı da doğru. Bunun itiraz edilecek nesi var. Hakemi bağlayacak nesi var. Ali Palabıyık’a teşekkür ederim. Çok iyi maç yönetti. 20 mağlup olduk, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Altay gibi iyi bir kaleci vardı, geçemedik"
Maçın en çok konuşulan isimlerinden bir diğeri ise Fenerbahçe kalesinde başarılı kurtarışlar yapan kaleci Altay Bayındır oldu. Altay, kurtardığı penaltı vuruşunun yanı sıra yeşilsiyahlıların ikinci yarıdaki etkili oyununa rağmen kalesini gole kapattı. Kenan Atik, Altay Bayındır'dan övgüyle bahsederek, "Ama dediğim gibi biz üzgünüz. İkinci yarı iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik ama karşımızda Altay gibi iyi bir kaleci vardı, geçemedik, çok iyi kurtarışlar yaptı, günündeydi. Onun için söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Toparlanacağız, önümüzdeki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Altay ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rodallega’nın ise ağrıları olduğunu belirten Atik, "Yarın kontrole gidecek. İnşallah maça yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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