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Pandemi kurallarına uymayan 60 kişiye 50 bin 444 TL ceza Denizli’de bir haftada 50 bin 444 TL cezai işlem uygulandı

İHA

Pandemi kurallarına uymayan 60 kişiye 50 bin 444 TL ceza Denizli’de bir haftada 50 bin 444 TL cezai işlem uygulandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 60 vatandaşa 50 bin 444 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 30 Kasım ile 06 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 53 kişiye 47 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye ise 2 bin 744 TL para cezası kesildi.
Son bir hafta içerisinde toplamda 60 kişiye 50 bin 444 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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