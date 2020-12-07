Denizli'de PKK/KCK operasyonunda 19 gözaltı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kadın yapılanmasının düzenlediği toplantılara katıldıkları öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 'terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerden 5'i hakkında 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak' suçundan adli işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-07 18:41:21
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