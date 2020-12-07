Midibüs devrildi, 23 tarım işçisi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet EKŞİM/KALE (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında, Denizli Muğla Karayolu Kale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Denizli istikametine giden Yaşar Önkol yönetimindeki 20 AEA 299 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarıldı. Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Mehmet EKŞİM

2020-12-07 22:32:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.