Denizli iş dünyası hastalara nefes oldu

Denizlili iş insanları, korona virüs salgını ile savaşan hastalara nefes oldu. Yurt dışından sipariş edilen 22 adet yüksek akımlı oksijen cihazını kamu hastanelerine ve Pamukkale Üniversite Hastanesine bağışlayarak salgınla mücadeleye destek verdi.

Denizli, korona virüs ile mücadelede bir kez daha kenetlendi ve farkını ortaya koydu. Denizlili hayırseverler korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere yurt dışından 22 adet yüksek akımlı oksijen cihazını (high flow) getirdi. Kamu hastaneleri ve Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde kullanılmak üzere bağışladı. Korona virüs tedavisinde kullanılacak cihazların Denizli’ye hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Fuat Atik, “ Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de sağlık çalışanlarımız korona virüs ile amansız bir mücadele içinde çalışmalarını sürdürüyor. Denizlililer de her zaman farkını ortaya koyarak iyi günde olduğu gibi zor zamanlarda da birbiriyle kenetlenmeyi başarmıştır. Devlet millet el ele vererek sağlık camiamızın ihtiyaçları karşılanmış, devletimizin ilimizdeki şifa eli daha da güçlenmiştir. Denizli’deki kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, odalarımız özellikle personel ve araç vererek filyasyon ekiplerini desteklediler ve halen de odalarımızla birlikte hayırseverlerimiz Denizli’ye olan desteklerini devam ettiriyor. Bu bağlamda hayırseverlerimiz korona virüs hastalarına nefes olacak 22 adet yüksek akımlı oksijen cihazını da bağışlayarak sağlık ordumuzun hizmetine sundu. Hastalarımız ve sağlık camiamız adına tüm bağışçılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Korona virüs salgınından ülke olarak bir an önce kurtuluruz”

Pandemi dönemini atlatmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini belirten DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Hiç beklemediğimiz bir salgınla karşı karşıya kaldığımız ve sıkıntılara rağmen kenetlenerek, el birliğiyle yol aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu düşünceyle korona virüs ile en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza üyelerimizin ve iş dünyamızın gayret ve bağışlarıyla 22 adet oksijen cihazının bağışını gerçekleştirdik. İnşallah korona virüs salgınından ülke olarak bir an önce kurtuluruz.” İfadelerini kullandı.

“Gücümüze güç kattıkları için müteşekkiriz”

Korona virüs ile mücadelede canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına ve bu mücadelenin yürütülmesinde yaptıkları bağışlarla her zaman destek hayırseverlere teşekkür eden Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk sunarak; “Hastalarımıza nefes olacak önemli bir adım atarak ilimize yüksek akım oksijen cihazının kazandırılmasında büyük destekleri olan herkese sağlık camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Tüm bağışçılarımıza korona virüs ile mücadelemizde gücümüze güç kattıkları için müteşekkiriz. Bu vesileyle önlemlerini alarak tedbirlere uyan, maske, mesafe ve temizlik kurallarını yerine getiren, salgının yayılımını durdurmak için duyarlılık gösteren, kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza da hassasiyetleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

