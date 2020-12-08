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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Online yemek ve market firmaları için yeni saat düzenlemesi

İHA

Online yemek ve market firmaları için yeni saat düzenlemesi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, online sipariş firmaların hafta sonları ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yeni saatlerini belirledi.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında toplandı. Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonları 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri, lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilecekleri ve tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı kararı verilmiştir. Lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri online yemek sipariş firmaları ise hafta sonu 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis hafta içi ise 10.00 ile.20.00 saatleri arasında gelal şeklinde olacağı belirtildi.
Öte yandan, online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlardan gelen talep üzerine 10.00 ile 24.00 saatleri arasında çalışabileceğine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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